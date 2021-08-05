Гороскоп на 5 серпня: на Раків чекає успіх, а на Левів - занепад сил

Гороскоп на четвер, 5 серпня, обіцяє досить хаотичний день, коли складно буде справлятися зі справами. Найкраще, що можна буде зробити в цей час - добре відпочити і набратися сил.

Гороскоп на 5 серпня 2021 для Овнів

Овен завтра буде відчувати себе не в своїй тарілці. Будь-яке, навіть найлегша справа, буде валитися з рук. Тут головне не впадати у відчай і методично йти до своєї мети.

Гороскоп на 5 серпня 2021 для Тельців

Телець завтра буде незвично активний. Ваша кипуча діяльність буде навіть злегка дратувати оточуючих. Стримуйте трохи свій запал і зосередьтеся на головному.

Гороскоп на 5 серпня 2021 для Близнюків

У Близнюків завтра буде дуже грайливий настрій. Ви не захочете ні в чому собі відмовляти і побалуєте себе не зовсім корисними речами. Будьте обережні - це може негативно позначитися на вашій фігурі.

Гороскоп на 5 серпня 2021 для Раків

Завтра прихована енергія Раков вирветься на свободу. Ви зможете, якщо захочете, гори перевернути. Успіх в цей день гарантований. Увечері добре буде відпочити в колі рідних і друзів.

Гороскоп на 5 серпня 2021 для Лева

Лев завтра відчує занепад сил. Ви не будете хотіти зовсім нічого. Влаштуйте собі день перепочинку, щоб потім кинутися в бій з новими силами.

Гороскоп на 5 серпня 2021 для Дів

Діви завтра будуть креативити на всю. Ваші ідеї так сподобаються начальству, що є ймовірність просування по кар'єрних сходах.

Гороскоп на 5 серпня 2021 для Терезів

Завтра не кращий день для Терезів: занадто багато їх може дратувати і виводити з себе. Якщо ви приборкаєте свій гнів, то зможете знайти контакт з оточуючими.

Гороскоп на 5 серпня 2021 для Скорпіонів

Повільність інших завтра буде дратувати Скорпіона. Намагайтеся тримати себе в руках, щоб не псувати відносини ні з ким.

Гороскоп на 5 серпня 2021 для Стрільців

Стрільця завтра важливо почати ранок правильно, щоб отримати заряд енергії на весь день. Заваріть собі ароматну каву і 10 хвилин помедитуйте.

Гороскоп на 5 серпня 2021 для Козерогів

Козерога завтра буде долати сонливість. Постарайтеся витягнути себе з цього стану, щоб не дратувати начальство.

Гороскоп на 5 серпня 2021 для Водоліїв

Завтра Водолій буде знаходитися в режимі суворої економії. При чому стосуватися це буде не стільки грошей, скільки енергії і життєвих сил.

Гороскоп на 5 серпня 2021 для Риб

Риб завтра чекає вдалий день. Рушайте на прогулянку, відпочиньте. Також це хороший день для шопінгу.