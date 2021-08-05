У Єгипті наречена померла через годину після весілля - її поховали на наступний день

В Єгипті молода наречена померла від серцевого нападу всього через годину після весілля.

Про це повідомляє The Sun.

21-річна Ісра Шаабан відчула втому після того, як увійшла в свій новий будинок в селі Медум в провінції Бені-Суеф на півночі Єгипту після найщасливішої події в її житті. Після цього молода наречена відчула різкий біль в грудях, і її довелося госпіталізувати. За повідомленням місцевих ЗМІ, дівчина перенесла серцевий напад.

"Вчора ми були на весіллі Ісри, де всі були щасливі, сьогодні ми поховали її", - говорить двоюрідний брат дівчини.

Відзначається, що смертю дівчини було шоковане все село, багато місцевих жителів були присутні на її похороні.

Раніше в Росії наречена з'їла цукерку і померла на очах гостей.