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Названа трійка знаків Зодіаку, яким катастрофічно не щастить у коханні

Названа трійка знаків Зодіаку, яким катастрофічно не щастить у коханні
Оновлено 10:23 Сьогодні Телеграф

Любовні невдачі в житті людини можуть бути пов'язані з її знаком Зодіаку. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, яким катастрофічно не щастить в романтичних стосунках.

Про це пише "ТСН".

Діва

Діви зазнають невдач на любовному терені через свій важкий характер. Їм важко відпускати невдачі, і вони зациклюються на проблемах, замість того, щоб йти далі. Люди, які зустрічаються з Дівами, часто не витримують тиску їхніх попередніх невдач і комплексів та поспішають забратися геть.

Терези

Терези губить їхня власна мінливість. Ви часто самі не знаєте, чого хочете, тим самим доводячи свою другу половинку до сказу. Ваші всі нові і нові побажання і претензії здатні розлютити навіть найстриманішу людину. Вам же залишається тільки нарікати на невдачі у коханні.

Близнюки

Близнюки перебувають в постійному пошуку себе. Їм подобається змінюватися і пробувати щось нове, що сподобається далеко не всім оточуючим. Поки Близнюки самі не визначаться, чого вони хочуть, успіхів на любовному терені їм не бачити.

Точний любовний гороскоп на тиждень 2-8 серпня для всіх знаків Зодіаку

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова
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Гороскоп, Астрология, Любовный гороскоп.
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