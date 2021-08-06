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Разумков може зважитися на крутий поворот у кар'єрі: сильні союзники для цього вже є

Разумков може зважитися на крутий поворот у кар'єрі: сильні союзники для цього вже є
Оновлено 14:45 Сьогодні Телеграф

Спікер парламенту України Дмитро Разумков може почати самостійну кар'єру у Верховній Раді.

Такою інформацією поділилися з "Телеграфом" народні депутати, близькі до Разумкова.

Один з них розповів, що у голови Верховної Ради поки немає свого штабу, зате є робочі групи, які займаються його іміджем і позиціонуванням в медіа-просторі.

При цьому Разумков встиг вибудувати добрі стосунки з усіма політичними силами парламенту. За оцінками нардепів, в умовну "групу Разумкова" в даний час входять близько 40-50 чоловік тільки з "Слуги народу".

З найбільш відомих осіб вони виділяють главу економічного комітету Дмитра Наталуха, нардепів Василя Мокана, Сергія Бабака та інших.

Крім того, Разумкова підтримують не тільки в "СН", але і в інших фракціях.

"У кожної фракції у нього є до 5 депутатів, готових співпрацювати з новим проектом Діми, це не рахуючи того, що у нього є симпатики уже і в регіонах і в місцевих радах", - розповів "Телеграфу" джерело з оточення голови ВР.

Разом з тим, сам він публічно заявляє, що у нього немає ніяких проектів.

Як повідомлялося раніше, Разумков уклав союз з мером Києва Віталієм Кличком, якого Офіс президента давно вже хоче змістити з цієї позиції.

Більше про те, чи варто найближчим часом чекати відставки Разумкова і про що говорять його дії, читайте в матеріалі "Телеграф": Фальстарт Разумкова: чи чекати восени відставки спікера і навіщо йому тимчасова "дружба" з Кличком.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 53

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Верховна Рада, Дмитро Разумков.
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