Разумков знайшов спосіб красиво позлити Зеленського з Єрмаком перед виборами

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на тлі розбіжностей з Офісом президента і українським лідером Володимиром Зеленським уклав політичний союз з іншим неугодним Банковій політиком - мером Києва Віталієм Кличком.

Про це в статті для "Телеграфа" пише політичний оглядач Юлія Забєліна.

Вона нагадала, що Разумков проігнорував виїзне засідання РНБО і засідання очолюваної львівським мером Андрієм Садовим президії Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті.

У той же час, він відвідав Український муніципальний форум в Одесі на чолі з Кличком, якого давно вже хочуть змістити з поста столичного мера на користь більш лояльного до влади політика. Зокрема, сам Зеленський вже критикував колишнього боксера за роботу на президентську кампанію на шкоду Києву.

"Публічна поява Разумкова і Кличка разом - зайвий спосіб позлити Офіс президента і самого Зеленського", - пише Забєліна.

"Телеграф" попросив прес-службу мера прокоментувати цей новий політичний союз, однак у Кличка поки від офіційної відповіді утримуються.

Зате неофіційні джерела Забєліної в оточенні мера кажуть, що поки цей союз необхідний, але на вибори УДАР піде один.

Більше про політичні маневри спікера Ради читайте в матеріалі "Телеграфа": Фальстарт Разумкова: чи чекати восени відставки спікера і навіщо йому тимчасова "дружба" з Кличком.