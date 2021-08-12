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Четвер, 12.08.2021
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"Інтер" знову чекають перевірки контролюючих органів: в чому причина

"Інтер" знову чекають перевірки контролюючих органів: в чому причина
16:07 Сьогодні Телеграф Screenshot

Телеканал "Інтер" знову потрапив в поле зору Нацради з питань телерадіомовлення. Цього разу за трансляцію фільмів з акторами, які увійшли до переліку осіб створюють загрозу нацбезпеці України.

Список фільмів і російських акторів опублікував сайт регулятора.

Серед заборонених стрічок, які транслювалися "Інтером" - фільми радянського періоду. Зокрема, "Місце зустрічі змінити не можна" за участю Станіслава Говорухіна, "Д'Артаньян і три мушкетери" з Михайлом Боярським, Іриною Алфьорової, Алісою Фрейндліх, Олегом Табаковим і Борисом Клюєвим. Через участь Боярського заборонений до показу, але був продемонстрований фільм "В'язень замку Іф".

Також на каналі показали "За сімейними обставинами" за участю Євгена Стеблова і "Велику зміну" з Валентиною Тализіною.

Українське законодавство забороняє трансляцію фільмів за участю акторів, які потрапили в так званий "чорний список" Міністерства культури. Повний список діячів культури опублікований на сайті Міністерства - в ньому на липень 2021 більш як 200 прізвищ.

Перевірка триватиме з 30 серпня по 10 вересня.

Раніше "Телеграф" писав, що в ефірі "Радіо" Шансон "звучить найменше пісень українською мовою.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Перегляди: 34

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Интер, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, заборонені фільми.
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