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Меркель перед приїздом в Україну зустрінеться з Путіним

Меркель перед приїздом в Україну зустрінеться з Путіним
Оновлено 13:29 Сьогодні Телеграф

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка 22 серпня повинна відвідати Україну, напередодні відправиться в РФ з офіційним візитом і зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт під час брифінгу у п'ятницю, 13 серпня.

"Канцлер в п'ятницю відвідає Москву, а в неділю - Київ", - сказав він в Берліні.

За словами Зайберта також стало відомо, що Меркель зустрінеться з Путіним. Інші деталі візиту у Німеччині обіцяють повідомити окремо.

У свою чергу прес-служба Кремля повідомила, що Путін і Меркель 20 серпня повинні обговорити "стан і перспективи двостороннього співробітництва" та інші актуальні міжнародні і регіональні питання.

Варто зазначити, що у Ангели Меркель у вересні 2021 року спливає канцлерский термін, а на наступні вибори вона свою кандидатуру не висуває. З цього випливає, що ці офіційні візити в РФ і Україну будуть останніми для Меркель. Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомо про прощальний візит Ангели Меркель в Україну.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Все по темі:

Ангела Меркель, Україна, Володимир Путін, Німеччина, Російська Федерація, Кримська платформа.
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