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Суд розпорядився конфіскувати у Киви понад мільйон гривень

Суд розпорядився конфіскувати у Киви понад мільйон гривень
Оновлено 10:51 Сьогодні Телеграф Фото: Твиттер

Суд постановив конфіскувати у народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви 1,25 мільйонів гривень по справі про жомову яму.

Як повідомляє PavlovskyNEWS, суд порахував, що отриманий нардепом дохід є необгрунтованим.

Сам же Ківа заявляє, що має намір подати апеляцію і що в цій справі немає корупційної складової.

"Плюю, посміхаюся і готуюся до вихідних з сім'єю. Далі будуть працювати мої адвокати", - сказав він.

На цю новину відреагував член української делегації в ТКГ Денис Казанський.

"Суд конфіскував 1,2 мільйона грн, які Кива начебто отримав від оренди жомової ями. Але Кива не дуже засмутився. Адже насправді його жомову яму звуть Віктор Медведчук. І вона дасть ще більше", - написав він.

Як відомо, 20 травня САП звернулася до Вищого антикорупційний суд з позовом про конфіскацію доходів Киви від жомової ями. За інформацією прокурорів, Ківа не є власником цієї ями, але тим не менше здавав її в оренду жителю окупованих територій.

Як повідомлялося раніше, на початку серпня СБУ викрила угруповання проросійських радикалів, пов'язаних з Ківою. Під час обшуків у них вилучили методички, зброю і велику партію марихуани.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 45

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Суд, Денис Казанский, ВАКС, Ілля Ківа.
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