Венера у Терезах з 16 серпня: на три знаки Зодіаку чекає велика удача

Період з 16 серпня по 10 вересня включно, сприятливий для представників знаків стихії Повітря — Близнюків, Терезів і Водоліїв.

Венера в Терезах з 16 серпня по 10 вересня 2021 року. У цей час жіночі та чоловічі енергії будуть перебувати в гармонії, це зближує партнерів з позицій взаємної вигоди. В особистих справах, любовна пристрасть не буде головним аргументом початку стосунків або поліпшення вже наявних. З'являється безліч приводів для розмов, обміну новинами, ділових переговорів.

Основний принцип знаку Терези — досягнення і збереження рівноваги і гармонії в обміні з навколишнім світом. Венера в Терезах має статус управління, її транзит підсилює почуття краси і гармонії, прагнення зберегти стійкий стан рівноваги і краси в собі і в навколишньому світі. Це період чіткого і беземоційного розрізнення структури і меж, вміння виставити оцінку. Однак, при русі Венери Терезами з'являється потреба в імпульсі ззовні, в цей період важко прийняти рішення, проявити ініціативу, емоції. Заважає слабка особиста активність, стриманий прояв себе.

16 серпня, в день інгресії Венери в знак Терези, Уран у Тельці, яким керує Венера переходить в фазу стаціонарності до 24 серпня. 23 серпня Венера в гармонійному аспекті з ретро Сатурном у Водолії, яким керує Уран. Тобто зв'язок Венери, Сатурна і Урана в період з 16 по 24 серпня, сприяє просуванню нестандартних творчих ідей і новаторських стилів, наукових винаходів та інновацій в області інтернет-технологій. Поєднання естетики, норм, правил і оригінального застосування, допоможе витягти потрібних людей і фінансову вигоду. У цей період успіху досягнуто оригінальні і винахідливі люди, вільні творці і художники. Перешкодити можуть імпульсивність і надмірна довірливість — це притягує неприємності від корисливо налаштованих людей. Доленосні зустрічі відбуваються в незвичайних місцях, під час подорожей, в аеропортах або в літаках.

З 30 серпня в Терези входить Меркурій, планета мислення і комунікацій, для більшості людей в першій декаді вересня дуже важливі людські стосунки, багато хто шукає розуміння самі і намагаються зрозуміти інших людей, стають поступливими і терплячими. Напружені дні — 5 і 6 вересня, Венера в квадратурі з ретро Плутоном, точний аспект 6 вересня — в партнерських відносинах, основою яких є фінансовий інтерес, виникають складнощі, плутанина і помилки в грошових розрахунках може привести до відчутних збитків і втрат або крадіжок. Ймовірно порушення домовленостей, розрив партнерських відносин під впливом обставин, що склалися. Розбіжності в питаннях спільних фінансів, боргів, а також аліментів і спадщини, доставить додаткові труднощі. Однак, 6 вересня ввечері — Венера в гармонійному аспекті з ретро Юпітером, 7 вересня також відчувається дія цього аспекту, тому будь-яка складна ситуація або конфлікт, що виникли 5 і 6 вересня, в результаті повинен закінчитися щасливо. Звичайно ж, якщо будуть підтримуватися традиції і законний підхід до справ, зберігатися моральні принципи.

Період з 16 серпня по 10 вересня включно, сприятливий для представників знаків стихії Повітря — Близнюків, Терезів і Водоліїв. Це буде гарний час для дружнього спілкування, для любові, шлюбу і сімейного життя, для соціальної активності і для всього, що пов'язано з діловими і партнерськими взаєминами.

Гарний час для Лквів і Стрільців — особливо сприятливим можна вважати з'єднання, укладення союзу, а також для громадських і фінансових справ, рекламних заходів з метою привернути увагу цільової аудиторії.

Овни часто будуть перебувати в стані вибору, доведеться враховувати інтереси інших. В цьому випадку, вам вдасться надихнути всіх на дії. Можливе залучення в службовий роман.

Раки і Козероги можуть зіткнутися з перешкодами, причиною стають помилки інших людей, з якими ви зав'язані спільними інтересами. Сподівайтеся тільки на себе в цей період і зможете уникнути неприємностей.

Тельці, Діви, Скорпіони, Риби — незалежні і самостійні в своїх рішеннях, період для представників цих знаків Зодіаку, в цілому і в загальному, нейтральний.

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