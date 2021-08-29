Бізнес-гороскоп на тиждень: у Скорпіонів підвищаться доходи, а Раки можуть розраховувати на підробіток

Фінансовий гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку з 30 серпня по 5 вересня 2021 року.

Щоб ваше становище у фінансовій сфері з 30 серпня по 5 вересня покращилось, намагайтеся прислухатися до рекомендацій астрологів.

Овен

Фінансове становище досить хитке, небажано вкладати кошти в бізнес — як в свій, так і в чужий. Будьте гранично уважні з кредитними картами, не перевищуйте ліміт, робіть платежі в безвідсотковий період.

Телець

У гонитві за легкими грошима ви ризикуєте витратити більше сил і часу, ніж припускали. Так чи варто воно того? У четвер можливі незаплановані витрати. У п’ятницю чекайте грошові надходження.

Близнюки

Заробіток підвищиться, ви будете отримувати більше, ніж витрачати. Похід по магазинах і придбання речі, про яку ви давно мріяли, підніме ваш настрій.

Рак

На цьому тижні особливих фінансових проблем не передбачається, оскільки, крім звичайних доходів, багато представників цього знака можуть розраховувати на підробіток або підтримку партнерів і близьких людей. Вівторок і четвер — вдалі дні для покупок.

Лев

У понеділок краще не робити "набігів" на магазини, оскільки гроші, які ви там залишите, вам знадобляться через кілька днів для інших, більш насущних, цілей. У середу будьте особливо уважні на роботі, ваші промахи не залишаться непоміченими.

Діва

Можливо, вам доведеться поїхати в далеку поїздку у справах. Чекайте приємних новин. Досить ймовірно отримання дорогих подарунків. Ваш фінансовий успіх буде залежати від надійності партнерів. Так що, довіряй, але перевіряй.

Терези

Ви, нарешті, зловили удачу за хвіст, фінансова сторона вашого життя швидко налагоджується. Середина тижня сприятлива для ділових зустрічей і поїздок. В кінці тижня можливі великі грошові надходження.

Скорпіон

З уже наявних партнерських відносин постарайтеся вичавити все, що можна. Ви отримаєте дуже вигідну пропозицію про нову роботу. Причому вона залишить час і на особисте життя. А ваші доходи різко підвищаться.

Стрілець

Ви дозволяєте собі занадто багато, ваш бюджет може почати потихеньку тріщати по швах, не витримуючи вашої завзятості купувати. Скоротіть витрати, і у вас з’являться доходи. Уникайте ризикованих ситуацій, особливо в середу. У п’ятницю можливі нові грошові надходження.

Козеріг

Цей тиждень не завжди успішна в діловому і матеріальному плані, так що краще включити режим економії і почекати з великими покупками. Обговоріть з коханою людиною виникли фінансові питання.

Водолій

Фінансове становище стабілізується, на цьому тижні ймовірні грошові надходження. До привабливих пропозицій в четвер варто поставитися з обережністю. Якщо ви берете кредит, перевірте, чи немає прихованих комісій, страховок і так далі.

Риби

Якщо привернете до себе прихильну увагу керівництва, то в кінці тижня можливі премія або підвищення по службі. Не виключені витрати, пов’язані з будівництвом дачі або переплануванням квартири. Об’єктивно оцінюйте ваші фінансові можливості.