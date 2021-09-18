Любовний гороскоп на тиждень: Скорпіонам варто залишити образи в минулому, а Левам — прагнути до стабільності

Астрологічний любовний прогноз на тиждень для всіх знаків Зодіаку з 20 по 26 вересня 2021 року

Астрологи дали поради як отримати успіх у протилежної статі або налагодити існуючі відносини. Намагайтеся дотримуватися порад зірок і планет. Вони підкажуть, як зберегти почуття, зміцнити або знайти їх, якщо ви все ще перебуваєте в пошуках другої половинки.

Овен

У Овнів на цьому тижні очікуються деякі труднощі в любовній сфері. Все буде добре, якщо не намагатися виправити ситуацію, а просто прийняти її.

Телець

У людей цього знаку є всі шанси зав’язати нові романтичні відносини. Нічні світила і планети рекомендують Тельцю розслабитися, надавши подіям розвиватися самим.

Близнюки

На цьому тижні Близнюкам і їх партнеру треба частіше дивувати один одного і підносити приємні сюрпризи.

Рак

У Раків на цьому тижні очікується дуже багато знайомств і зустрічей, тому буде багато шансів зустріти своє щастя.

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Лев

Зміна обстановки може вивести Львів з рівноваги. На цьому тижні варто прагнути до стабільності, а також уникати вигоряння, щоб не втратити свою привабливість і бажання фліртувати з протилежною статтю.

Діва

Нічні світила змусять оточуючих бути більш грубими і безкомпромісними. У тих Дев, хто у відносинах, все буде гладко і спокійно.

Терези

Представникам цього знаку необхідно переводити відносини на новий рівень, інакше є шанс втратити все, що було досягнуто на даний момент. Проявіть інтерес до коханої людини і обговоріть з нею спільне майбутнє.

Скорпіон

Скорпіонам варто задуматися над тим, що заважає їм рухатися вперед у відносинах зі своєю другою половинкою. Залиште образи в минулому.

Стрілець

На цьому тижні людям цього знаку Зодіаку варто візуалізувати собі, яким повинен бути їх партнер, і тоді доленосна зустріч з коханою людиною трапиться раніше очікуваного терміну. Зірки і планети обіцяють багато приємних моментів.

Козеріг

Зірки налаштовують Козерога на спокійний і безтурботний лад. Подаруйте трохи тепла і приємних емоцій коханій людині і нагорода не змусить себе чекати.

Водолій

Водолії, які знаходяться в пошуках другої половинки, можуть зустріти на своєму шляху неправдиву любов — людину, яка навчить їх чогось важливого.

Риби

У Риб зараз можуть з’явитися недоброзичливці. На цьому тижні варто тимчасово призупинити пошуки другої половинки.