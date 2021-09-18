Любовный гороскоп на неделю: Скорпионам стоит оставить обиды в прошлом, а Львам - стремиться к стабильности

Астрологический любовный прогноз на неделю для всех знаков Зодиака с 20 по 26 сентября 2021 года

Астрологи дали советы как заполучить успех у противоположного пола или наладить существующие отношения. Старайтесь следовать советам звезд и планет. Они подскажут, как сохранить чувства, укрепить или обрести их, если вы все еще находитесь в поисках второй половинки.

Овен

У Овнов на этой неделе ожидаются некоторые трудности в любовной сфере. Все будет хорошо, если не пытаться исправить ситуацию, а просто принять ее.

Телец

У людей этого знака есть все шансы завязать новые романтические отношения. Ночные светила и планеты рекомендуют Тельцу расслабиться, предоставив событиям развиваться своим чередом.

Близнецы

На этой неделе Близнецам и их партнеру надо чаще удивлять друг друга и преподносить приятные сюрпризы.

Рак

У Раков на этой неделе ожидается очень много знакомств и встреч, поэтому будет много шансов повстречать свое счастье.

Читайте также: Категория Гороскоп Избегайте перегрузок и не завышайте ожидания: астролог составила подробный гороскоп на сентябрь После спокойных летних месяцев, сентябрь покажется долгим и тяжелым, но важно осознать, что все проходит, и любые неприятности, в конце концов, заканчиваются.

Лев

Смена обстановки может вывести Львов из равновесия. На этой неделе стоит стремиться к стабильности, а также избегать выгорания, чтобы не потерять свою привлекательность и желания флиртовать с противоположным полом.

Дева

Ночные светила заставят окружающих быть более грубыми и бескомпромиссными. У тех Дев, кто в отношениях, все будет гладко и спокойно.

Весы

Представителям этого знака необходимо переводить отношения на новый уровень, иначе есть шанс потерять все, что было достигнуто на данный момент. Проявите интерес к любимому человеку и обсудите с ним совместное будущее.

Скорпион

Скорпионам стоит задуматься над тем, что мешает им двигаться вперед в отношениях со своей второй половинкой. Оставьте обиды в прошлом.

Стрелец

На этой неделе людям данного знака Зодиака стоит визуализировать себе, каким должен быть их партнер, и тогда судьбоносная встреча с любимым человеком случится раньше ожидаемого срока. Звезды и планеты сулят много приятных моментов.

Козерог

Звезды настраивают Козерога на спокойный и беззаботный лад. Подарите немного тепла и приятных эмоций любимому человеку и награда не заставит себя ждать.

Водолей

Водолеи, которые находятся в поисках второй половинки, могут повстречать на своем пути ложную любовь — человека, который научить их чему-то важному.

Рыбы

У Рыб сейчас могут появиться недоброжелатели. На этой неделе стоит временно приостановить поиски второй половинки.