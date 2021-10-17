Гороскоп на 17 жовтня: Близнюкам можна оновити гардероб, а Дівам не варто ухилятися від роботи

Астрологічний прогноз на неділю, 17 жовтня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Це ідеальний день для генерального прибирання, перестановки меблів, зміни обстановки. У такі дні можна заводити домашніх тварин, купувати рослини.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сприятливий день для допомоги нужденним. Ідіть назустріч тим, хто шукає з вами примирення.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні можна зробити нову зачіску, оновити гардероб. Успіх в любові і фінансах безпосередньо залежатиме від того, наскільки сильно ви собі подобаєтеся.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ідеальний день для засвоєння нових знань. В цей день буде корисно розширити власні горизонти.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Астрологи рекомендують не відмовлятися від додаткової роботи. Зусилля окупляться у вигляді виписаної премії або повернутого боргу.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

На роботі в і справах варто залишатися залученими в усе, що відбувається. Не час для відпочинку і ліні.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Не сперечайтеся з тими, хто завжди вважає себе правим. Це принесе тільки сварки і нервову напругу.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Не виключено, що сьогодні до вас повернуться ваші старі проблеми, переживання, страхи. Зберігайте спокій і не сумуйте. Нехай все йде так, як було задумано раніше. Не відхиляйтесь від намічених планів.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні нічні світила і планети рекомендують мислити творчо і вести себе гнучко. Небезпечно сліпо довіряти неперевіреними джерелами.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Експерти пропонують сьогодні віддатися течії і справлятися з проблемами в міру їх надходження.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні ви відчуєте перші наслідки своїх недавніх рішень. Не виключено, що це буде щось дуже хороше.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Варто частіше прислухатися до того, що говорять близькі люди. В такий день краще не ділитися ні з ким своїми планами на майбутнє.