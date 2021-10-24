Гороскоп на 24 жовтня: Дівам варто діяти самостійно, а Водоліям — правильно розставити пріоритети

Астрологічний прогноз на цю неділю

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 24 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні варто звернутися за допомогою до оточуючих вас людей. Ви отримаєте слушну пораду.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Нічні світила сьогодні повинні піднести вам сюрприз. Пам’ятайте про закон бумерангу.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

З самого ранку Близнюкам вдасться досягти важливих цілей. Удача на вашому боці, але в другій половині дня не варто відпочивати.

Рак (22 червня — 22 липня)

Прийшов час кинути всі сили на вирішення питань. Розважливість може привести до серйозних проблем.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні астрологи радять зайнятися шопінгом, зустрітися з друзями або подивитися улюблений фільм.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Експерти рекомендують в цей день діяти самостійно. Інтуїція підкаже відповідь на будь-яке питання.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Багато проблем вирішаться самі собою, якщо Терези не стануть шукати винних у своїх проблемах.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цієї неділі не можна дозволяти собі тонути в думках про минуле. Продовжуйте йти вперед самостійно.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Нічні світила і планети допоможуть в цей день відкрити в собі нові таланти.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Не беріться за всі справи відразу. Спробуйте бути послідовними і обережними.

Водолій (2 0 січня — 19 лютого)

Експерти рекомендують Водоліям правильно розставляти пріоритети. Другу половину дня можна присвятити активному відпочинку.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Якщо в справах або житті є повторювані ситуації, їх не можна не відзначити — аналіз допоможе уникнути звичних помилок.