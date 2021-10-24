Гороскоп на 24 жовтня: Дівам варто діяти самостійно, а Водоліям — правильно розставити пріоритети
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Астрологічний прогноз на цю неділю
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 24 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогодні варто звернутися за допомогою до оточуючих вас людей. Ви отримаєте слушну пораду.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Нічні світила сьогодні повинні піднести вам сюрприз. Пам’ятайте про закон бумерангу.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
З самого ранку Близнюкам вдасться досягти важливих цілей. Удача на вашому боці, але в другій половині дня не варто відпочивати.
Рак (22 червня — 22 липня)
Прийшов час кинути всі сили на вирішення питань. Розважливість може привести до серйозних проблем.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Сьогодні астрологи радять зайнятися шопінгом, зустрітися з друзями або подивитися улюблений фільм.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Експерти рекомендують в цей день діяти самостійно. Інтуїція підкаже відповідь на будь-яке питання.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Багато проблем вирішаться самі собою, якщо Терези не стануть шукати винних у своїх проблемах.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Цієї неділі не можна дозволяти собі тонути в думках про минуле. Продовжуйте йти вперед самостійно.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Нічні світила і планети допоможуть в цей день відкрити в собі нові таланти.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Не беріться за всі справи відразу. Спробуйте бути послідовними і обережними.
Водолій (2 0 січня — 19 лютого)
Експерти рекомендують Водоліям правильно розставляти пріоритети. Другу половину дня можна присвятити активному відпочинку.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Якщо в справах або житті є повторювані ситуації, їх не можна не відзначити — аналіз допоможе уникнути звичних помилок.
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