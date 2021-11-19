Гороскоп на 19 листопада: Овнам пора відпустити старі образи, а Козерогам — довести справи до кінця

Астрологічний прогноз цієї п’ятниці

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 19 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цієї п’ятниці Овнам варто знайти в собі сили, щоб відпустити старі образи. Також астрологи радять сьогодні заощаджувати гроші.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Чудовий день для романтики, флірту. У другій половині дня Тільцям треба забути про шкідливу їжу на вечерю, щоб не перевантажувати свій організм.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Нічні світила та планети намагатимуться допомогти Близнюкам залишитися на плаву. Гарний час для шопінгу, поїздок.

Рак (22 червня — 22 липня)

Вдалий день для тих, хто перебуває у пошуках другої половинки. Сьогодні ідеальний день для активних дій у сфері любові.

Лев (23 липня — 23 серпня)

День може початися з неприємності, яка може обернутися перевагою, і навпаки. Щоб не збитися зі шляху, Левам варто скористатися власною інтуїцією.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Експерти рекомендують не боятися просити допомоги близьких людей. Увечері Дівам потрібно буде максимально відновити свої сили, щоб розпочати наступний день на позитиві.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Дуже продуктивний день у Терезів. Гарний час для ділових зборів, дружніх зустрічей. Тому експерти не рекомендують довго перебувати на самоті.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Зірки та планети налаштують Скорпіонів на успішне ведення справ. Колеги або ділові партнери можуть вимагати вашої уваги, тому постарайтеся включитися в роботу на вимогу.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогоднішня багатозадачність – ваша сильна сторона. Бути максимально продуктивним Стрільцям допоможуть цієї п’ятниці нічні світила.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цієї доби бажано довести справи до свого завершення. Розвиток сприятливий у будь-якій із сфер, за винятком фінансових операцій.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Вдалий день для ремонту старих речей. Головний ворог Водоліїв цієї п’ятниці — жадібність. Будьте щедрими і відкритими з оточуючими вас людьми.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Перша половина дня добре підходить для прибирання будинку та робочого столу. Цієї п’ятниці необхідно менше спілкуватися з тими, хто вас дратує.