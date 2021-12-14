Гороскоп на 14 грудня: Скорпіонам не можна ризикувати, а Дівам — нехтувати здоров’ям

Астрологічний прогноз цього вівторка

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 14 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овнам варто сфокусуватися лише на найважливіших справах. Сьогодні представники цього знаку будуть емоційними, тому потрібно стримувати свої пориви щодо близьких людей.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Зірки сьогодні загострять інтуїцію Тельців. Їм буде простіше розв'язувати питання будь-якого характеру в найкоротший термін.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам астрологи радять тримати свої емоції під контролем і бути обережнішими в словах. Необдумана фраза може зіпсувати відносини з близькою людиною.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам сьогодні необхідно остерігатися неприємних для них людей. Ідеальний день для закінчення токсичних стосунків.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні Леви можуть піддатися емоціям. Людям цього знаку Зодіаку важливо контролювати свої слова та дії, інакше є можливість спровокувати велику сварку.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Зірки та планети сьогодні перебувають у гармонії. Вони допоможуть Дівам здобути впевненість. Єдине, на що варто звернути увагу, це здоров’я.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терезам варто скласти чіткий план дій і невідступно слідувати йому до кінця дня. Також астрологи радять сьогодні не скупитися.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Експерти рекомендують у цей день перестрахуватися та не ризикувати. Слухайте, що вам підказує ваш внутрішній голос.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сприятливий день для відпочинку, розваг. Можуть виникнути неприємні ситуації, але зірки радять Стрільцям не чинити їх опір. Все вирішиться само собою.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні краще нічого не планувати, тому що плани можуть зірватися. Козорогам, можливо, доведеться ухвалювати спонтанні рішення, які змінять їхнє життя.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Будь-яку справу сьогодні Водоліям потрібно буде доводити до кінця. Тільки так вони зможуть стати на один крок ближче до заповітної мети.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні Рибам варто менше спілкуватися із неприємними людьми. Гарний день для прибирання.