Рус

Гороскоп на 14 грудня: Скорпіонам не можна ризикувати, а Дівам — нехтувати здоров’ям

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
15
Гороскоп на 14 грудня 2021 рік
Гороскоп на 14 грудня 2021 рік

Астрологічний прогноз цього вівторка

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 14 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овнам варто сфокусуватися лише на найважливіших справах. Сьогодні представники цього знаку будуть емоційними, тому потрібно стримувати свої пориви щодо близьких людей.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Зірки сьогодні загострять інтуїцію Тельців. Їм буде простіше розв'язувати питання будь-якого характеру в найкоротший термін.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам астрологи радять тримати свої емоції під контролем і бути обережнішими в словах. Необдумана фраза може зіпсувати відносини з близькою людиною.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам сьогодні необхідно остерігатися неприємних для них людей. Ідеальний день для закінчення токсичних стосунків.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні Леви можуть піддатися емоціям. Людям цього знаку Зодіаку важливо контролювати свої слова та дії, інакше є можливість спровокувати велику сварку.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Зірки та планети сьогодні перебувають у гармонії. Вони допоможуть Дівам здобути впевненість. Єдине, на що варто звернути увагу, це здоров’я.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терезам варто скласти чіткий план дій і невідступно слідувати йому до кінця дня. Також астрологи радять сьогодні не скупитися.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Експерти рекомендують у цей день перестрахуватися та не ризикувати. Слухайте, що вам підказує ваш внутрішній голос.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сприятливий день для відпочинку, розваг. Можуть виникнути неприємні ситуації, але зірки радять Стрільцям не чинити їх опір. Все вирішиться само собою.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні краще нічого не планувати, тому що плани можуть зірватися. Козорогам, можливо, доведеться ухвалювати спонтанні рішення, які змінять їхнє життя.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Будь-яку справу сьогодні Водоліям потрібно буде доводити до кінця. Тільки так вони зможуть стати на один крок ближче до заповітної мети.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні Рибам варто менше спілкуватися із неприємними людьми. Гарний день для прибирання.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
Дія
Україна
У "Дії" стався збій: користувачі скаржаться на зниклі документи
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дія
У "Дії" стався збій: користувачі скаржаться на зниклі документи
Дата публікації
Категорія
Ключові події дня
Підсумки дня 13 грудня: звільнення Гогілашвілі, нові "жовті зони"
Дата публікації
Категорія
Російські війська
П’ять сценаріїв вторгнення в Україну: експерт розповів, які варіанти має Путін.
Дата публікації
Категорія
Карантин
Ще дві області залишають "червону зону"
Дата публікації
Категорія
Тепер вже ексзаступник міністра Олександр Гогілашвілі
Паспорт РФ, зв’язок із бойовиками «Оплоту» та дружина-подруга президента: чим відомий Олександр Гогілашвілі