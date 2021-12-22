Гороскоп на 22 грудня: Раки опиняться під захистом удачі, а Водоліям варто бути обережнішими з грошима
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Астрологічний прогноз на цю середу
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 22 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: astro7.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогодні ви здатні зачарувати будь-яку людину зі свого оточення. Отже, можете сміливо натякати керівництву про нову посаду або вимагати заслуженої премії.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Сьогодні ви зможете налагодити стосунки з колегами та знайдете серед них нових союзників. Але утримайтеся від відвертих бесід, щоб не зруйнувати дружбу, що починається.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Сьогодні – день відкриттів своїх таємних талантів. Головне, не посвячуйте у свої плани багато людей та дійте обережно.
Рак (22 червня — 22 липня)
Гороскоп обіцяє складний та дивний день. Але не поспішайте засмучуватися, представники вашого знака опиняться під захистом удачі.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Сьогодні слід приховувати свою тривожність і частіше посміхатися — позитивний настрій налякає будь-якого недоброзичливця.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Сьогодні вам доведеться спілкуватися з людьми, які вас неприємні. Зберігайте спокій і удавайте, що все гаразд — ворожість, а робота це робота.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Ви надто багато працюєте. Вам настав час відпочити. Терміново кидайте свої найважливіші справи та вирушайте у гості до старих друзів, щоб перезавантажитись.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Сьогодні на вас може напасти нудьга. Щоб її позбутися, можна вирушити на шопінг. Забудьте про економію та оновіть гардероб – похід по магазинах точно підніме вам настрій.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Сьогодні ви зможете досягти успіху у будь-якій справі. Але постарайтеся бути ініціативнішими і не думайте, що скажуть люди.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Сьогодні завдяки своїм оригінальним ідеям ви зможете виділитися. Тому не бійтеся висувати усі свої пропозиції та нестандартні зауваження.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Будьте обережнішими при здійсненні фінансових операцій — шахраї та аферисти тільки й чекають, коли ви помилитеся.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Цей день буде сповнений великою кількістю роботи. Якщо не можете подолати проблеми самотужки, зверніться за допомогою до старих друзів — їхня підтримка буде досить відчутною.
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