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Гороскоп на 22 грудня: Раки опиняться під захистом удачі, а Водоліям варто бути обережнішими з грошима

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Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 22 грудня
Гороскоп на 22 грудня

Астрологічний прогноз на цю середу

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 22 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні ви здатні зачарувати будь-яку людину зі свого оточення. Отже, можете сміливо натякати керівництву про нову посаду або вимагати заслуженої премії.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні ви зможете налагодити стосунки з колегами та знайдете серед них нових союзників. Але утримайтеся від відвертих бесід, щоб не зруйнувати дружбу, що починається.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні – день відкриттів своїх таємних талантів. Головне, не посвячуйте у свої плани багато людей та дійте обережно.

Рак (22 червня — 22 липня)

Гороскоп обіцяє складний та дивний день. Але не поспішайте засмучуватися, представники вашого знака опиняться під захистом удачі.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні слід приховувати свою тривожність і частіше посміхатися — позитивний настрій налякає будь-якого недоброзичливця.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні вам доведеться спілкуватися з людьми, які вас неприємні. Зберігайте спокій і удавайте, що все гаразд — ворожість, а робота це робота.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Ви надто багато працюєте. Вам настав час відпочити. Терміново кидайте свої найважливіші справи та вирушайте у гості до старих друзів, щоб перезавантажитись.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні на вас може напасти нудьга. Щоб її позбутися, можна вирушити на шопінг. Забудьте про економію та оновіть гардероб – похід по магазинах точно підніме вам настрій.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні ви зможете досягти успіху у будь-якій справі. Але постарайтеся бути ініціативнішими і не думайте, що скажуть люди.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні завдяки своїм оригінальним ідеям ви зможете виділитися. Тому не бійтеся висувати усі свої пропозиції та нестандартні зауваження.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Будьте обережнішими при здійсненні фінансових операцій — шахраї та аферисти тільки й чекають, коли ви помилитеся.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цей день буде сповнений великою кількістю роботи. Якщо не можете подолати проблеми самотужки, зверніться за допомогою до старих друзів — їхня підтримка буде досить відчутною.

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