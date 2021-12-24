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Гороскоп на 24 грудня: Дівам корисно буде зайнятися своїм здоров’ям, а Тельцям бути акуратніше з грошима

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 24 грудня
Гороскоп на 24 грудня

Астрологічний прогноз цієї п’ятниці

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 24 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ця доба ідеально підходить для зміни іміджу. Сьогоднішні експерименти із зовнішністю піднімуть і настрій та самооцінку.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні будьте акуратнішими з грошима — ситуація у фінансовій сфері складається непросто. Не робіть угод і обходьте стороною дорогі магазини, щоб уникнути великих витрат.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цей день є вдалим для ділових поїздок. Але якщо вам не "світить" відрядження, то можете зайнятися налагодженням стосунків із колегами.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні на вас чекає багато важливих зустрічей. Не виключено, що ви матимете союзників, які поділяться своїм досвідом. Прислухайтеся до інтуїції — вона допоможе вам приймати правильні рішення.

Лев (23 липня — 23 серпня)

У роботі Львів завтра очікують на успіхи. Попри те, що ситуація буде вкрай непростою, представникам цього знака вдасться опинитися на вершині, якщо вони докладуть достатньо зусиль.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні корисно зайнятися здоров’ям, почистити організм, якщо немає протипоказань, то навіть посидіти на дієті.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні вашою головною темою мають стати домашні та сімейні справи та стосунки з батьками. Заберіться вдома, допоможіть родичам, рушайте за подарунками для них: сьогодні ідеальний для цього день.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День вдалий для ділового спілкування. Партнери стануть доброзичливими та чуйними — скористайтеся моментом і спробуйте "вибити" вигідні умови співпраці.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Намагайтеся сьогодні зосередитися на справах і не ігноруйте прохання своїх колег — є шанс налагодити стосунки з товаришами по службі.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Якщо вам набридло підлаштовуватись під оточуючих, назвіть цей день вдень перезавантаження. Від’єднайте телефон і прикиньтеся, що вас немає вдома.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні у вас з’явиться шанс покращити свій добробут. Не виключено, що ви знайдете несподіваних помічників – нещодавні вороги перетворяться на друзів, а вчорашні конкуренти стануть союзниками.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні утримайтеся від участі у масових заходах та проведіть цей день удома. Наведіть порядок, подумайте про те, як ушляхетнити своє житло

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