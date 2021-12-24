Гороскоп на 24 грудня: Дівам корисно буде зайнятися своїм здоров’ям, а Тельцям бути акуратніше з грошима
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Астрологічний прогноз цієї п’ятниці
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 24 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: astro7.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Ця доба ідеально підходить для зміни іміджу. Сьогоднішні експерименти із зовнішністю піднімуть і настрій та самооцінку.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Сьогодні будьте акуратнішими з грошима — ситуація у фінансовій сфері складається непросто. Не робіть угод і обходьте стороною дорогі магазини, щоб уникнути великих витрат.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Цей день є вдалим для ділових поїздок. Але якщо вам не "світить" відрядження, то можете зайнятися налагодженням стосунків із колегами.
Рак (22 червня — 22 липня)
Сьогодні на вас чекає багато важливих зустрічей. Не виключено, що ви матимете союзників, які поділяться своїм досвідом. Прислухайтеся до інтуїції — вона допоможе вам приймати правильні рішення.
Лев (23 липня — 23 серпня)
У роботі Львів завтра очікують на успіхи. Попри те, що ситуація буде вкрай непростою, представникам цього знака вдасться опинитися на вершині, якщо вони докладуть достатньо зусиль.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Сьогодні корисно зайнятися здоров’ям, почистити організм, якщо немає протипоказань, то навіть посидіти на дієті.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Сьогодні вашою головною темою мають стати домашні та сімейні справи та стосунки з батьками. Заберіться вдома, допоможіть родичам, рушайте за подарунками для них: сьогодні ідеальний для цього день.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
День вдалий для ділового спілкування. Партнери стануть доброзичливими та чуйними — скористайтеся моментом і спробуйте "вибити" вигідні умови співпраці.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Намагайтеся сьогодні зосередитися на справах і не ігноруйте прохання своїх колег — є шанс налагодити стосунки з товаришами по службі.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Якщо вам набридло підлаштовуватись під оточуючих, назвіть цей день вдень перезавантаження. Від’єднайте телефон і прикиньтеся, що вас немає вдома.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Сьогодні у вас з’явиться шанс покращити свій добробут. Не виключено, що ви знайдете несподіваних помічників – нещодавні вороги перетворяться на друзів, а вчорашні конкуренти стануть союзниками.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Сьогодні утримайтеся від участі у масових заходах та проведіть цей день удома. Наведіть порядок, подумайте про те, як ушляхетнити своє житло
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