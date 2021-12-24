Гороскоп на 24 декабря: Девам полезно будет заняться своим здоровьем, а Тельцам быть аккуратнее с деньгами
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Астрологический прогноз на эту пятницу
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: astro7.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Эти сутки идеально подходит для смены имиджа. Сегодняшние эксперименты с внешностью поднимут и настроение и самооценку.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Сегодня будьте аккуратнее с деньгами — ситуация в финансовой сфере складывается непросто. Не совершайте сделок и обходите стороной дорогие магазины, чтобы избежать крупных трат.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Этот день удачен для деловых поездок. Но если вам не "светит" командировка, то можете заняться налаживанием отношений с коллегами.
Рак (22 июня — 22 июля)
Сегодня вас ждет много важных встреч. Не исключено, что вы обзаведетесь союзниками, которые поделятся своим опытом. Прислушайтесь к интуиции — она поможет вам принимать правильные решения.
Лев (23 июля — 23 августа)
В работе Львов завтра ожидают успехи. Несмотря на то, что ситуация будет крайне непростой, представителям этого знака удастся оказаться на вершине, если они приложат достаточно усилий.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Сегодня полезно будет заняться здоровьем, почистить организм, если нет противопоказаний, то даже посидеть на диете.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Сегодня вашей главной темой должны стать домашние и семейные дела, и отношения с родителями. Уберитесь дома, помогите родственникам, отправьтесь за подарками для них: сегодня идеальный для этого день.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
День удачен для делового общения. Партнеры станут доброжелательными и отзывчивыми — воспользуйтесь моментом и попробуйте "выбить" выгодные условия сотрудничества.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Постарайтесь сегодня сосредоточиться на делах и не игнорируйте просьбы своих коллег — есть шанс наладить отношения с сослуживцами.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Если вам надоело подстраиваться под окружающих, назовите этот день днем перезагрузки. Отключите телефон, задерните шторы и притворитесь, что вас нет дома.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Сегодня у вас появится шанс улучшить свое благосостояние. Не исключено, что вы найдете неожиданных помощников — недавние враги превратятся в друзей, а вчерашние конкуренты станут союзниками.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Сегодня воздержитесь от участия в массовых мероприятиях и проведите этот день дома. Наведите порядок, подумайте о том, как облагородить свое жилище
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