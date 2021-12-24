Гороскоп на 24 декабря: Девам полезно будет заняться своим здоровьем, а Тельцам быть аккуратнее с деньгами

Астрологический прогноз на эту пятницу

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Эти сутки идеально подходит для смены имиджа. Сегодняшние эксперименты с внешностью поднимут и настроение и самооценку.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня будьте аккуратнее с деньгами — ситуация в финансовой сфере складывается непросто. Не совершайте сделок и обходите стороной дорогие магазины, чтобы избежать крупных трат.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Этот день удачен для деловых поездок. Но если вам не "светит" командировка, то можете заняться налаживанием отношений с коллегами.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня вас ждет много важных встреч. Не исключено, что вы обзаведетесь союзниками, которые поделятся своим опытом. Прислушайтесь к интуиции — она поможет вам принимать правильные решения.

Лев (23 июля — 23 августа)

В работе Львов завтра ожидают успехи. Несмотря на то, что ситуация будет крайне непростой, представителям этого знака удастся оказаться на вершине, если они приложат достаточно усилий.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня полезно будет заняться здоровьем, почистить организм, если нет противопоказаний, то даже посидеть на диете.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня вашей главной темой должны стать домашние и семейные дела, и отношения с родителями. Уберитесь дома, помогите родственникам, отправьтесь за подарками для них: сегодня идеальный для этого день.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День удачен для делового общения. Партнеры станут доброжелательными и отзывчивыми — воспользуйтесь моментом и попробуйте "выбить" выгодные условия сотрудничества.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Постарайтесь сегодня сосредоточиться на делах и не игнорируйте просьбы своих коллег — есть шанс наладить отношения с сослуживцами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Если вам надоело подстраиваться под окружающих, назовите этот день днем перезагрузки. Отключите телефон, задерните шторы и притворитесь, что вас нет дома.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня у вас появится шанс улучшить свое благосостояние. Не исключено, что вы найдете неожиданных помощников — недавние враги превратятся в друзей, а вчерашние конкуренты станут союзниками.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня воздержитесь от участия в массовых мероприятиях и проведите этот день дома. Наведите порядок, подумайте о том, как облагородить свое жилище