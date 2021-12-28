Гороскоп на 28 грудня: Левам не варто поспішати у справах, а Водоліям – впадати у тугу

Астрологи розповіли, яким буде вівторок для різних знаків Зодіаку

Яким знакам Зодіаку у вівторок варто посилено попрацювати для досягнення поставленої мети, а яким – краще утриматися від важливих справ, "Телеграф" розповідає у гороскопі на 28 грудня.

Джерело: "1001 гороскоп".

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овни зможуть впоратися із будь-якими справами, головне – не зупинятися. Успіх залежить від готовності представників цього знака попрацювати. Якщо робити все повільно, то нічого не вийде.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У вівторок Тельці з головою зануряться у роботу – жодна метушня навколо не зможе їх відволікти від справ. Успіх буде на боці тих представників цього знаку Зодіаку, які працюватимуть на самоті, а ось командна робота сьогодні протипоказана – занурившись у свої думки Телець не зможе прислухатися до оточуючих.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні Близнюки зможуть продемонструвати свої організаторські здібності. Для цього знадобиться чимало сил і нервів, результат виправдає зусилля.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні Ракам варто бути готовими до нападів недоброзичливців. У вівторок доведеться зібрати всю волю до кулака і твердо стояти на своєму. Якщо поступитися, то потім буде дуже складно повернути колишні позиції.

Лев (23 липня — 23 серпня)

28 грудня Левам не варто поспішати. Якщо виконувати завдання розмірено та спокійно, то шанс швидко та успішно завершити всі справи помітно зросте.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні Діви прагнуть максимальної самостійності. Варто зазначити, що близьким не варто заважати представникам цього знаку Зодіаку – вони успішно впораються без будь-якої допомоги.

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Терези (24 вересня — 23 жовтня)

28 грудня — ідеальний день для прояву організаторських здібностей Терезів. Коли вони передадуть частину своїх справ іншим людям, все буде зроблено ідеально.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні Скорпіони можуть отримати завдання, впоратися з якими заважатиме невпевненість у собі. Насправді, не все так погано і якщо все ж таки взятися за роботу, то успіх буде на вашому боці. Якщо щось не вийде, то завдання можна делегувати іншим людям.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільці у вівторок будуть переповнені ентузіазмом. Гарний настрій допоможе швидко та легко впоратися з усіма справами. Також до представників цього знака тягнуться оточуючі.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

28 грудня стане чудовим днем для кар’єри Козерогів. Амбіції їх переповнюватимуть, а зірки допоможуть досягти бажаного. Навколишні будуть прихильні до представників цього знака, і всіляко допомагатимуть.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Є шанс, що у вівторок рутина поглине Водоліїв. Щоб не впасти в тугу, варто взятися за якусь нову справу, яка надихатиме і стимулюватиме нові досягнення.

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Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам 28 грудня необхідно проявити наполегливість. Якщо вони не зможуть проявити характеру, то оточуючі можуть ставитися до них протягом дня з певною зневагою. Тому сьогодні просто необхідно продемонструвати характер.