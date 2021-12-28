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Гороскоп на 28 декабря: Львам не стоит торопиться в делах, а Водолеям – впадать в тоску

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
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Гороскоп на 28 декабря 2021 года
Гороскоп на 28 декабря 2021 года

Астрологи рассказали, каким будет вторник для разных знаков Зодиака

Каким знакам Зодиака во вторник стоит усиленно потрудиться для достижения поставленных целей, а каким – лучше воздержаться от важных дел, "Телеграф" рассказывает в гороскопе на 28 декабря.

Источник: "1001 гороскоп".

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны смогут справиться с любыми делами, главное – не останавливаться. Успех зависит от готовности представителей этого знака потрудиться. Если делать все неспешно, то ничего не получится.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Во вторник Тельцы с головой уйдут в работу – никакая суета вокруг не сможет их отвлечь от дел. Успех будет на стороне тех представителей этого знака Зодиака, которые будут работать в одиночестве, а вот командная работа сегодня противопоказана – погрузившись в свои мысли Телец не сможет прислушиваться к окружающим.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня Близнецы смогут продемонстрировать свои организаторские способности. Для этого потребуется немало сил и нервов, результат оправдает усилия.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня Ракам стоит быть готовыми к нападкам недоброжелателей. Во вторник придется собрать всю волю в кулак и твердо стоять на своем. Если уступить, то потом будет очень сложно вернуть былые позиции.

Лев (23 июля — 23 августа)

28 декабря Львам не стоит торопиться. Если выполнять задачи размеренно и спокойно, то шанс быстро и успешно завершить все дела заметно возрастет.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня Девы стремятся к максимальной самостоятельности. Стоит отметить, что близким не стоит мешать представителям этого знака Зодиака – они успешно со всем справятся без чьей-либо помощи.

Весы (24 сентября — 23 октября)

28 декабря – идеальный день для проявления организаторских способностей Весов. Когда они передадут часть своих дел другим людям, то все будет сделано идеально.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня Скорпионы могут получить задачи, справиться с которыми будет мешать неуверенность в себе. На самом деле, не все так плохо и если все же взяться за работу, то успех будет на вашей стороне. Если же что-то не получится, то задачу можно делегировать другим людям.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцы во вторник будут переполнены энтузиазмом. Хорошее настроение поможет быстро и легко справиться со всеми делами. Также к представителям этого знака будут тянуться окружающие.

Козерог (22 декабря — 19 января)

28 декабря станет отличным днем для карьеры Козерогов. Амбиции будут их переполнять, а звезды помогут достичь желаемого. Окружающие будут благосклонны к представителям этого знака, и всячески будут помогать.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Есть шанс, что во вторник рутина поглотит Водолеев. Чтобы не впасть в тоску, стоит взяться за какое-то новое дело, которое будет вдохновлять и стимулировать к новым достижениям.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам 28 декабря необходимо проявить напористость. Если они не смогут проявить характер, то окружающие могут относиться к ним в течение всего дня с определенным пренебрежением. Поэтому, сегодня просто необходимо продемонстрировать характер.

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#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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