Гороскоп на 28 декабря: Львам не стоит торопиться в делах, а Водолеям – впадать в тоску

Астрологи рассказали, каким будет вторник для разных знаков Зодиака

Каким знакам Зодиака во вторник стоит усиленно потрудиться для достижения поставленных целей, а каким – лучше воздержаться от важных дел, "Телеграф" рассказывает в гороскопе на 28 декабря.

Источник: "1001 гороскоп".

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны смогут справиться с любыми делами, главное – не останавливаться. Успех зависит от готовности представителей этого знака потрудиться. Если делать все неспешно, то ничего не получится.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Во вторник Тельцы с головой уйдут в работу – никакая суета вокруг не сможет их отвлечь от дел. Успех будет на стороне тех представителей этого знака Зодиака, которые будут работать в одиночестве, а вот командная работа сегодня противопоказана – погрузившись в свои мысли Телец не сможет прислушиваться к окружающим.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня Близнецы смогут продемонстрировать свои организаторские способности. Для этого потребуется немало сил и нервов, результат оправдает усилия.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня Ракам стоит быть готовыми к нападкам недоброжелателей. Во вторник придется собрать всю волю в кулак и твердо стоять на своем. Если уступить, то потом будет очень сложно вернуть былые позиции.

Лев (23 июля — 23 августа)

28 декабря Львам не стоит торопиться. Если выполнять задачи размеренно и спокойно, то шанс быстро и успешно завершить все дела заметно возрастет.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня Девы стремятся к максимальной самостоятельности. Стоит отметить, что близким не стоит мешать представителям этого знака Зодиака – они успешно со всем справятся без чьей-либо помощи.

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Весы (24 сентября — 23 октября)

28 декабря – идеальный день для проявления организаторских способностей Весов. Когда они передадут часть своих дел другим людям, то все будет сделано идеально.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня Скорпионы могут получить задачи, справиться с которыми будет мешать неуверенность в себе. На самом деле, не все так плохо и если все же взяться за работу, то успех будет на вашей стороне. Если же что-то не получится, то задачу можно делегировать другим людям.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцы во вторник будут переполнены энтузиазмом. Хорошее настроение поможет быстро и легко справиться со всеми делами. Также к представителям этого знака будут тянуться окружающие.

Козерог (22 декабря — 19 января)

28 декабря станет отличным днем для карьеры Козерогов. Амбиции будут их переполнять, а звезды помогут достичь желаемого. Окружающие будут благосклонны к представителям этого знака, и всячески будут помогать.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Есть шанс, что во вторник рутина поглотит Водолеев. Чтобы не впасть в тоску, стоит взяться за какое-то новое дело, которое будет вдохновлять и стимулировать к новым достижениям.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам 28 декабря необходимо проявить напористость. Если они не смогут проявить характер, то окружающие могут относиться к ним в течение всего дня с определенным пренебрежением. Поэтому, сегодня просто необходимо продемонстрировать характер.