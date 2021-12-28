Гороскоп на 2022 рік: два знаки Зодіаку, які довіряться почуттям і стануть щасливими

Емоційні рішення іноді стають кращими та допомагають отримати бажане

Новий 2022 рік настане вже за кілька днів. Деяким знакам Зодіаку наступний рік обіцяє багатство, а деякі не зможуть приймати розумні рішення та керуватимуться емоціями. Щоправда, емоційні рішення у 2022 році можуть стати найкращими.

Про це пише "1001 гороскоп".

Терези

Терезам у 2022 році складно буде приймати розумні рішення. Справа в тому, що емоції заважатимуть зосередитися. З іншого боку, це змусить представників знаку Зодіаку не затягувати з прийняттям рішень. Іноді спонтанні думки та бажання стають кориснішими, ніж ті, які ми довго обмірковуємо.

Рік Чорного Водяного Тигра обіцяє Терезам удачу у творчості та любові, тому в цих сферах життя варто прислухатися до емоцій, поступаючись місцем логіці.

Козеріг

Наскільки хорошими будуть емоційні рішення, залежить лише від самого Козерога. У 2022 році представники цього знака часто відчуватимуть змішані почуття – доведеться обирати між власними бажаннями та почуттям обов’язку.

Емоції можуть настільки поглинути Козорогов, що вони закинуть важливі справи та плани. У той же час, якщо придушувати емоції та відмовляти собі в отриманні бажаного, то є великий ризик спровокувати появу депресії.

Ідеальним рішенням стане компроміс – коли Козероги знайдуть золоту середину між "хочу" та "треба". Щоправда, якщо не вдасться знайти цей баланс, рік буде дуже емоційним та цікавим.

Раніше "Телеграф" писав про те, які сюрпризи 2022 готує земним знакам Зодіаку.