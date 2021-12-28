Гороскоп на 2022 год: два знака Зодиака, которые доверятся чувствам и станут счастливыми

Эмоциональные решения иногда становятся лучшими и помогают получить желаемое

Новый 2022 год наступит уже через несколько дней. Некоторым знакам Зодиака следующий год сулит богатство, а некоторые не смогут принимать разумные решение и будут руководствоваться эмоциями. Правда, эмоциональные решения в 2022 году могут стать лучшими.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Весы

Весам в 2022 году сложно будет принимать разумные решения. Все дело в том, что эмоции будут мешать сосредоточиться. С другой стороны – это заставит представителей знака Зодиака не затягивать с принятием решений. Иногда спонтанные мысли и желания становятся полезнее, чем те, которые мы долго обдумываем.

Год Черного Водяного Тигра сулит Весам удачу в творчестве и любви, поэтому в этих сферах жизни стоит прислушиваться к эмоциям, уступая место логике.

Козерог

Насколько хорошими будут эмоциональные решения, зависит только от самого Козерога. В 2022 году представители этого знака будут часто испытывать смешанные чувства – придется выбирать между собственными желаниями и чувством долга.

Эмоции могут настолько поглотить Козорогов, что они забросят важные дела и планы. В то же время, если подавлять эмоции и отказывать себе в получении желаемого, то есть большой риск спровоцировать появление депрессии.

Идеальным решением станет компромисс – когда Козероги найдут золотую середину между "хочу" и "надо". Правда, если не получится найти этот баланс, год наверняка будет очень эмоциональным и интересным.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие сюрпризы 2022 год готовит земным знакам Зодиака.