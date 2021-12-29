Гіперболізують і займаються самонавіюванням: три знаки Зодіаку, які схильні все перебільшувати

У список потрапили Раки, Леви та Скорпіони

Всі люди без винятків по-різному сприймають ситуації й конфлікти, які з ними трапляються. Звісно, що це пов’язано з особливостями характеру. Однак, астрологи вважають, що на деяких впливає ще й знак Зодіаку, під яким народилася людина. Зокрема, три знаки схильні до перебільшень.

Лідерів серед знаків, які схильні до самонавіювання, озвучила астрологиня Людмила Булгакова, передає tsn.ua.

Рак

Представників цього знаку Зодіаку астрологи називають найбільш довірливими та такими, що все беруть близько до серця. Саме тому будь-яка навіть найменша дрібниця сприймається Раком ніби під збільшувальним склом і, якщо їм ця дія чи вислів не сподобалися, може бути серйозний скандал. Все тому, що Раки через свою особливість характеру гіперболізують ситуацію і їм постійно здається, що їх кривдять та ображають.

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Лев

Специфічність Левів у тому, що вони все у житті роблять з розмахом і ставлення до людей і ситуацій не є винятком. Якщо представники цього знаку бачать, що хтось хоче їх образити, хоча це можуть бути лише підозри, а не дійсність, то вони впадають у лють і можуть навіть мститися людині, яка навіть не мала жодного лихого наміру. Коли емоції вщухають і Леви приходять до думки, що ситуація була не варта таких емоцій, то вибачень від них все одно не дочекаєшся.

Скорпіон

Скорпіони як ніхто інший зі знаків Зодіаку вміють і постійно себе накручують. У випадку якоїсь неприємності чи невеликого конфлікту у них одразу спрацьовує ця риса і вони у голові прокручують різні варіанти ситуацій аж до найстрашніших. Звісно ж, це інколи доходить до абсурду, адже найгірші сценарії розвитку подій трапляються вкрай рідко, але усвідомлення цього до Скорпіонів приходить дуже пізно.

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