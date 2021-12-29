Гиперболизируют и занимаются самовнушением: три знака Зодиака, которые склонны все преувеличивать

В список попали Раки, Львы и Скорпионы

Все люди без исключений по-разному воспринимают случаи и конфликты, которые с ними случаются. Конечно, это связано с особенностями характера. Однако астрологи считают, что на некоторых влияет еще и знак Зодиака, под которым родился человек. В частности, три знака подвержены преувеличениям.

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Рак

Представителей этого знака Зодиака астрологи называют наиболее доверчивыми и все принимающими близко к сердцу. Именно поэтому любой даже малейший пустяк воспринимается Раком как под увеличительным стеклом и, если им какое-то действие или выражение не понравились, может быть серьезный скандал. Все потому, что Раки из-за своей особенности характера гиперболизируют ситуацию и им постоянно кажется, что их обижают и оскорбляют.

Лев

Специфичность Львов в том, что они все в жизни делают с размахом и отношение к людям и ситуациям не исключение. Если представители этого знака видят, что кто-то хочет их оскорбить, хотя это могут быть только подозрения, а не действительность, они впадают в ярость и могут даже мстить человеку, который даже не имел ни малейшего злого намерения. Когда эмоции утихают и Львы приходят к мысли, что ситуация была недостойна таких эмоций, то извинений от них все равно не дождешься.

Скорпион

Скорпионы как никто другой из знаков Зодиака умеют и постоянно себя накручивают. В случае какой-то неприятности или небольшого конфликта у них сразу срабатывает эта черта, и они в голове прокручивают разные варианты ситуаций вплоть до самых страшных. Конечно, это иногда доходит до абсурда, ведь худшие сценарии развития событий случаются крайне редко, но осознание этого к Скорпионам приходит слишком поздно.

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