Гороскоп на 30 грудня: Близнюки стануть улюбленцями удачі, а Стрільцям можна міняти імідж

Астрологічний прогноз цього четверга

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 30 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овни, на вас чекає чудовий день. Але не посміхайтеся так широко — раптом начальник подумає, що ви байдикуєте, і завалить вас роботою?

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельці, постарайтеся провести сьогодні наодинці із собою. Скасуйте ділові зустрічі, відхиліть запрошення на різноманітні заходи.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні багато представників вашого знаку стануть улюбленцями удачі. Ви швидко розберетеся зі справами і навіть не помітите проблем і негараздів.

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Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні важливо не допускати помилок при оформленні будь-яких документів. Перш ніж щось підписувати, обов’язково уважно прочитайте, а якщо у чомусь сумніваєтеся, зверніться за консультацією до юриста.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Загалом сьогоднішній день пройде непогано — зірки стверджують, що все складатиметься саме так, як ви задумали. Обставини надають сьогодні Левам можливість досягти успіху буквально на будь-якій ниві.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні бажано частіше йти на поступки та не сперечатися через дурні проблеми. Компроміс творить чудеса, і стосунки з оточуючими швидко налагодяться.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Спробуйте більше мовчати і не повідомляти співробітників про свої плани. Навіть найближчим друзям сьогодні не слід нічого розповідати.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіони, обставини цієї доби складаються вдало, і ви швидко реалізуєте свої плани. Але не поспішайте хвалитись успіхами — після обіду можуть виникнути труднощі у сфері фінансів.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

З ранку упорядкуйте свій зовнішній вигляд, зірки наполегливо радять змінити імідж. З начальством сьогодні краще дотримуватися субординації.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам, зірки наворожили гарного дня — ця доба буде наповнена приємними сюрпризами. У другій половині доби може турбувати власне здоров’я.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водолії, багато представників знаку відчують себе щасливими — удача на вашому боці. Подарунків від Всесвіту вистачить на всіх, тож спокійно займайтеся справами і не поспішайте.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні у вас не виникне особливих проблем, а все, що намічено здійсниться. Сьогодні ви зможете знайти союзників, і не виключено, що ділові відносини поступово переростуть у дружні.