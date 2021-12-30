Гороскоп на 30 декабря: Близнецы станут любимчиками фортуны, а Стрельцам можно менять имидж

Астрологический прогноз на этот четверг

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны, вас ждет замечательный день. Но не улыбайтесь так широко — вдруг начальник подумает, что вы бездельничаете, и завалит вас работой?

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы, постарайтесь провести сегодняшний день наедине с собой. Отмените деловые встречи, отклоните приглашения на различные мероприятия.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня многие представители вашего знака станут любимчиками фортуны. Вы быстро разберетесь с делами и даже не заметите проблем и неурядиц.

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Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня важно не допускать ошибок при оформлении каких-либо документов. Прежде, чем что-то подписывать, обязательно внимательно прочтите, а если в чём-либо сомневаетесь, обратитесь за консультацией к юристу.

Лев (23 июля — 23 августа)

В целом, сегодняшний день пройдет неплохо — звезды утверждают, что все будет складываться именно так, как вы задумали. Обстоятельства предоставляют сегодня Львам возможность достичь успеха буквально на любом поприще.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня желательно чаще идти на уступки и не спорить из-за ерундовых проблем. Компромисс творит чудеса, и отношения с окружающими быстро наладятся.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Попытайтесь больше молчать и не ставить в известность сотрудников о своих планах. Даже самым близким друзьям сегодня не следует ничего рассказывать.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионы, обстоятельства этих суток складываются удачно, и вы быстро реализуете свои планы. Но не спешите хвалиться успехами — после обеда могут возникнуть трудности в сфере финансов.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

С утра приведите в порядок свой внешний вид, звёзды настойчиво советуют сменить имидж. С начальством сегодня лучше соблюдать субординацию.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги, звезды наворожили хороший день — эти сутки будут наполнены приятными сюрпризами. Во второй половине суток может потревожить собственное здоровье.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеи, многие представители знака почувствуют себя счастливыми — удача на вашей стороне. Подарков от Вселенной хватит на всех, так что спокойно занимайтесь делами и не спешите.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня у вас не возникнет особых проблем, а всё, что намечено — осуществится. Сегодня вы сможете найти союзников, и не исключено, что деловые отношения постепенно перерастут в дружеские.