Гороскоп на 30 декабря: Близнецы станут любимчиками фортуны, а Стрельцам можно менять имидж
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Астрологический прогноз на этот четверг
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: astro7.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Овны, вас ждет замечательный день. Но не улыбайтесь так широко — вдруг начальник подумает, что вы бездельничаете, и завалит вас работой?
Телец (21 апреля — 21 мая)
Тельцы, постарайтесь провести сегодняшний день наедине с собой. Отмените деловые встречи, отклоните приглашения на различные мероприятия.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Сегодня многие представители вашего знака станут любимчиками фортуны. Вы быстро разберетесь с делами и даже не заметите проблем и неурядиц.
Рак (22 июня — 22 июля)
Сегодня важно не допускать ошибок при оформлении каких-либо документов. Прежде, чем что-то подписывать, обязательно внимательно прочтите, а если в чём-либо сомневаетесь, обратитесь за консультацией к юристу.
Лев (23 июля — 23 августа)
В целом, сегодняшний день пройдет неплохо — звезды утверждают, что все будет складываться именно так, как вы задумали. Обстоятельства предоставляют сегодня Львам возможность достичь успеха буквально на любом поприще.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Сегодня желательно чаще идти на уступки и не спорить из-за ерундовых проблем. Компромисс творит чудеса, и отношения с окружающими быстро наладятся.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Попытайтесь больше молчать и не ставить в известность сотрудников о своих планах. Даже самым близким друзьям сегодня не следует ничего рассказывать.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Скорпионы, обстоятельства этих суток складываются удачно, и вы быстро реализуете свои планы. Но не спешите хвалиться успехами — после обеда могут возникнуть трудности в сфере финансов.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
С утра приведите в порядок свой внешний вид, звёзды настойчиво советуют сменить имидж. С начальством сегодня лучше соблюдать субординацию.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Козероги, звезды наворожили хороший день — эти сутки будут наполнены приятными сюрпризами. Во второй половине суток может потревожить собственное здоровье.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Водолеи, многие представители знака почувствуют себя счастливыми — удача на вашей стороне. Подарков от Вселенной хватит на всех, так что спокойно занимайтесь делами и не спешите.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Сегодня у вас не возникнет особых проблем, а всё, что намечено — осуществится. Сегодня вы сможете найти союзников, и не исключено, что деловые отношения постепенно перерастут в дружеские.
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