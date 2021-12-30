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Названо трійку найдурніших знаків Зодіаку

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Астрологи озвучили список дурнів серед знаків Зодіаку
Астрологи озвучили список дурнів серед знаків Зодіаку

Враження про дурість деяких знаків складається на тлі їхньої незрозумілої поведінки

Кожна людина наділена деякими якостями, які можуть сприйматися не дуже позитивно. Хтось дуже емоційний, інший — надто мовчазний. Ще частина вважають себе розумними, а деякі відрізняються сором’язливістю і можуть здаватися дурними. Астрологи кажуть, що схильність до дурості найчастіше виявляють три конкретні представники Зодіаку.

Як передає Rsute, йдеться про Близнюків, Тельців і Скорпіонів. Нестача інтелекту у цих знаків проявляється по-різному і пояснюється характером.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки у цьому списку опинилися на першому місці зовсім не тому, що вони найдурніші. Представникам цього знака заважає їх зайва емоційність, енергійність та вразливість. Через постійний рух і біг кудись у Близнюків виникає багато проблем.

Насамперед вони не можуть зібрати думки до купи й визначитися у своїх подальших діях. А якщо й визначилися, то сумніваються у їхній правильності. У оточуючих через таку поведінку формується думка, що Близнюки дурні й взагалі нічого не розуміють.

Також проблема Близнюків у тому, що у них можуть виникати бажання, що суперечать здоровому глузду, і вони починають завзято шукати різні варіанти розвитку подій, які взагалі можуть не відбутися. Для знайомих це виглядає нерозважливо, тому за Близнюками й закріпилася слава дурнів.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Друге місце у списку астрологи віддали Тельцям. Це пов’язано з тим, що представники знака вперті до неможливості та впевнені, що завжди роблять правильно. Переконати їх у зворотному – на грані фантастики. А якщо помилка Тельців стає для всіх очевидною, то вони до кінця шукатимуть варіанти, як себе виправдати та стояти на своєму.

Такі риси характеру грають Тельцям не на користь, а невміння визнавати помилки навіть у моменти, коли їх вже "притиснули до стінки", багато хто вважає дурістю.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Третє місце віддали Скорпіонові за те, що свої рішення представники цих знаків зодіаку приймають під впливом емоцій та настрою. Скорпіони у всьому покладаються на свою інтуїцію і рідко зважують розв'язання будь-яких проблем. Можливо, що в особистому житті така тактика допомагає, однак у колективі, особливо на роботі, це лише заважає. Тому Скорпіонів і вважають не дуже розумними знаками, хоча це може бути далеко не так.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які сюрпризи готує 2022 рік земним знакам Зодіаку.

Теги:
#Гороскоп #Близнюки #Скорпіон #Телець #Астропрогноз
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