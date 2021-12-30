Названа тройка самых глупых знаков Зодиака

Впечатление о глупости некоторых знаков складывается на фоне их непонятного поведения

Каждый человек наделен некоторыми качествами, которые другими людьми могут восприниматься не очень положительно. Кто-то очень эмоционален, другой — слишком молчалив. Еще часть считают себя умниками, а некоторые отличаются застенчивостью и могут казаться глупыми. Астрологи говорят, что склонность к глупости чаще всего проявляют три конкретных представителя Зодиака.

Как передает Rsute, речь о Близнецах, Тельцах и Скорпионах. Недостаток интеллекта у представителей этих знаков проявляется по-разному и объясняется характером.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы в этом списке оказались на первом месте совсем не потому, что они самые глупые. Представителям этого знака мешает их излишняя эмоциональность, энергичность и впечатлительность. Из-за постоянного движения и гонки куда-то у Близнецов возникает много проблем.

Прежде всего, они не могут собрать мысли в кучу и определиться в своих дальнейших действиях. А если и определились, то сомневаются в их правильности. У окружающих на фоне такого поведения формируется мнение, что Близнецы глупые и вообще ничего не соображают.

Также проблема Близнецов в том, что у них могут возникать желания, противоречащие здравому смыслу и они начинают упорно искать разные варианты развития событий, которое и вовсе может не состояться. Для знакомых это выглядит нерассудительно, потому за Близнецами и закрепилась дурная слава глупцов.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Второе место в списке астрологи отдали Тельцам. Это связано с тем, что представители знака упрямы до невозможности и уверенны, что всегда поступают правильно. Переубедить их в обратном — на гране фантастики. А если ошибка Тельцов становится для всех очевидной, то они до конца будут искать варианты, как себя оправдать и стоять на своем.

Такие черты характера играют Тельцам не на пользу, а неумение признавать ошибки даже в моменты, когда их уже "прижали к стенке", многие считают глупостью.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Третье место отдали Скорпиону за то, что свои решения представители этих знаков зодиака принимают под влиянием эмоций и настроения.

Скорпионы во всем полагаются на свою интуицию и редко взвешивают решения каких-либо проблем. Возможно, что в личной жизни такая тактика помогает, однако в коллективе, особенно в рабочем, это только мешает. Потому Скорпионов и считают не очень умными знаками, хотя это может быть далеко не так.

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