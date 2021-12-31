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Гороскоп на 31 грудня: Тельцям не можна поспішати, а Терезам — розраховувати на удачу

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 31 грудня 2021 рік
Гороскоп на 31 грудня 2021 рік

Астрологічний прогноз цієї п’ятниці

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 31 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Не варто проводити цей день у неприємній обстановці та в оточенні токсичних людей. Експерти радять уникати тривалого усамітнення.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Не беріться за всі справи одразу. Поспіх сьогодні може призвести до помилок. Нічні світила допоможуть вам у будь-яких починаннях.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам важливо дотримуватися жорсткого плану. Астрологи радять не смітити грошима.

Рак (22 червня — 22 липня)

Можуть виникнути нові здібності. Намагайтеся уникати фальшу з дорогими людьми.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам треба тримати плани у секреті. Астрологи рекомендують частіше дихати свіжим повітрям.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Доводьте всі справи до кінця. Це дозволить оминути проблеми стороною.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Для досягнення успіху доведеться докласти зусиль. На удачу Терезам розраховувати не варто.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сприятливий день для наведення порядку. Корисними будуть побачення та нові знайомства.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Для протилежної статі Стрільці сьогодні стануть привабливішими. Енергетика посилиться, тому буде більше успіху в цілому.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам сьогодні потрібно працювати старанно, щоби отримати багатий "урожай". Сновидіння матимуть пророчий характер.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Намагайтеся присвятити себе роботі та справам, але без фанатизму. Астрологи радять не приймати поспішних рішень.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Песимістично налаштованим людям буде непросто подолати можливі випробування. Експерти рекомендують ділитися своїм оптимізмом з оточенням.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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