"Холодний Місяць" у січні 2022: що заборонено робити в цей період

Астролог розповіла про заборони на початку січня

Період "Холодного Місяця", або Місяця без курсу розпочався ще 19 грудня, коли була повня, і продовжиться у січні наступного року. Пояснимо, що "холодним" Місяць прозвали через погодні умови взимку, коли температура повітря стає помітно нижчою.

Цей космічний фактор дуже впливає на наші справи. Час Місяця без курсу ускладнить починання для будь-якої діяльності та прийняття важливих рішень. Про це повідомляє астролог Ірина Булгакова у себе в Інстаграмі.

"Холодний Місяць" у січні-2022: найбільш активні періоди

Активність "Холодного Місяця" у січні 2022 року

"Холодний Місяць" у січні-2022: що не можна робити в цей період

Влаштовуватись на нову роботу.

Купувати машину, квартиру.

Підписувати важливі документи.

Укладати нові договори.

Реєструвати нові підприємства.

Робити операції.

Додамо, що згідно зодіакальним гороскопом, лише три знаки стануть щасливчиками у першому місяці 2022 року. Кому пощастить у роботі та любові – дивіться у матеріалі "Телеграфа".