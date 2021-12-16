Повний місяць у грудні 2021 року: коли відбудеться і чому він особливий

У цей період повний місяць буде дуже гарним

Остання повня 2021 року відбудеться 19 грудня. З цим періодом пов’язують безліч прикмет і традицій.

Про те, коли відбудеться повний місяць і в чому його особливості, розповідає starwalk.space.

Коли відбудеться повний місяць

Повним місяцем називається період, коли Місяць знаходиться навпроти сонця за екліптичною довготою, тобто кутова відстань до Сонця становитиме 180 градусів. Найближчий повний місяць настане 19 грудня 2021 року о 6:35 за київським часом.

Побачити повню можна буде будь-якої ночі з 18 по 21 грудня – Місяць буде більшого розміру, ніж зазвичай, а його колір стане помаранчевим.

Назва для повні у грудні

Кожна повня має назву, пов’язану з місяцем, коли вона відбувається. Так, найближчий повний місяць називають "Холодним Місяцем" через погодні умови в грудні, коли температура повітря стає помітно нижчою.

Груднева повня у різний час у багатьох країнах одержала свої імена. Так, у Китаї її називають "Гіркий Місяць", у Середньовічній Англії вона отримала ім’я "Місяць Дуба", у Чероки – "Сніжний Місяць", у Колоніальній Америці – "Різдвяний Місяць", у Південній півкулі – "Полуничний Місяць", "Медовий Місяць" або "Місяць Троянди".

Місяць сонцестояння

У 2021 році повний місяць настане за два дні до сонцестояння, яке відбудеться 21 грудня. Через збіг цих астрономічних подій грудневий повний місяць також називають "Місяцем сонцестояння". Крім того, в цей період також будуть найдовші ночі і найкоротші дні року, тому повний місяць також називають "Місяцем довгої ночі".

Наступного разу повня відбудеться 17 січня 2022 року.

Раніше "Телеграф" показував, як виглядав один з найбільш вражаючих повних Місяців 2021 року.