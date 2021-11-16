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Повний місяць 19 листопада: сильні ритуали та замовляння на кохання, успіх та гроші

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Змови в повний місяць одні з найуспішніших
Змови в повний місяць одні з найуспішніших

Що потрібно зробити в повний місяць, щоб залучити до свого будинку гроші та успіх.

Вже цієї п’ятниці, 19 листопада, відбудеться останній осінній повний місяць, який у 2021 році збігається з частковим місячним затемненням, про яке ми писали раніше.

Вважається, що цей час має дуже сильну енергетику і має потужну силу, що дозволяє виконати різні бажання. Але важливо правильно ці бажання загадувати.

Що можна просити в повний місяць

Час повні найбільш вдалий період для залучення грошей, любові, здоров’я та удачі у своє життя. Тому найвдалішими ритуалами та обрядами в цей час стануть замовляння про заміжжя, багатство та прибуток.

Як правильно проводити обряд чи змову

  • Варто зазначити, що для того, щоб бажане здійснилося, необхідно дотримуватися кількох правил:
  • Заздалегідь слід очистити своє житло від мотлоху і негативу.
  • У жодному разі не можна нічого вимагати, тільки прохання та вдячність.
  • Необхідно очистити своє тіло та душу, тому рекомендується напередодні прийняти прохолодний душ.
  • Потрібно вірити у те, що ти робиш.

Сильний ритуал на гроші

Наповніть гаманець грошима, бажано великого номіналу, і кладемо на підвіконня, бажано, щоб на нього світив повний Місяць. І промовте одну із змов:

  • "Як повний Місяць, так повний і мій гаманець".
  • "Гроші до грошей, не коплю — множу, себе від боргів і розтрат захищаю. Як ти, Місяць, на небі повним-повно, так і моя скарбниця нехай повна буде".

Важливо не витрачати гроші у першу добу після проведення обряду.

Ритуал на кохання

Обряд проводиться біля вікна в ніч повного місяця. На аркуші паперу напишіть запрошення для чоловіка своєї мрії, в якому ретельно опишіть свого бажаного обранця. Наприкінці обов’язково пообіцяйте бути коханою дружиною.

Після прочитайте це вголос, дивлячись на Місяць, і покласти лист на підвіконня.

Ритуал на виконання бажань

На аркуші паперу запишіть ваше найпотаємніше бажання. Заплющте очі і уявіть, що воно виповнилося. Пропустіть емоції того, що ви відчули, коли воно виповнилося. Розплющіть очі, і спалить листок.

Раніше "Телеграф" писав, що зірки обіцяють кожному знаку Зодіаку в останній осінній місяць — гороскоп на листопад 2021 року.

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#Повний місяць #Ритуали #Ритуал #Повний місяць #Ритуал на бажання #Повний Місяць
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