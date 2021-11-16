Повний місяць 19 листопада: сильні ритуали та замовляння на кохання, успіх та гроші
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Що потрібно зробити в повний місяць, щоб залучити до свого будинку гроші та успіх.
Вже цієї п’ятниці, 19 листопада, відбудеться останній осінній повний місяць, який у 2021 році збігається з частковим місячним затемненням, про яке ми писали раніше.
Вважається, що цей час має дуже сильну енергетику і має потужну силу, що дозволяє виконати різні бажання. Але важливо правильно ці бажання загадувати.
Що можна просити в повний місяць
Час повні найбільш вдалий період для залучення грошей, любові, здоров’я та удачі у своє життя. Тому найвдалішими ритуалами та обрядами в цей час стануть замовляння про заміжжя, багатство та прибуток.
Як правильно проводити обряд чи змову
- Варто зазначити, що для того, щоб бажане здійснилося, необхідно дотримуватися кількох правил:
- Заздалегідь слід очистити своє житло від мотлоху і негативу.
- У жодному разі не можна нічого вимагати, тільки прохання та вдячність.
- Необхідно очистити своє тіло та душу, тому рекомендується напередодні прийняти прохолодний душ.
- Потрібно вірити у те, що ти робиш.
Сильний ритуал на гроші
Наповніть гаманець грошима, бажано великого номіналу, і кладемо на підвіконня, бажано, щоб на нього світив повний Місяць. І промовте одну із змов:
- "Як повний Місяць, так повний і мій гаманець".
- "Гроші до грошей, не коплю — множу, себе від боргів і розтрат захищаю. Як ти, Місяць, на небі повним-повно, так і моя скарбниця нехай повна буде".
Важливо не витрачати гроші у першу добу після проведення обряду.
Ритуал на кохання
Обряд проводиться біля вікна в ніч повного місяця. На аркуші паперу напишіть запрошення для чоловіка своєї мрії, в якому ретельно опишіть свого бажаного обранця. Наприкінці обов’язково пообіцяйте бути коханою дружиною.
Після прочитайте це вголос, дивлячись на Місяць, і покласти лист на підвіконня.
Ритуал на виконання бажань
На аркуші паперу запишіть ваше найпотаємніше бажання. Заплющте очі і уявіть, що воно виповнилося. Пропустіть емоції того, що ви відчули, коли воно виповнилося. Розплющіть очі, і спалить листок.
Раніше "Телеграф" писав, що зірки обіцяють кожному знаку Зодіаку в останній осінній місяць — гороскоп на листопад 2021 року.
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