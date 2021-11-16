Полнолуние 19 ноября: сильные ритуалы и заговоры на любовь, успех и деньги

Что нужно сделать в полнолуние, чтобы привлечь в свой дом деньги и успех.

Уже в эту пятницу, 19 ноября, состоится последнее осеннее полнолуние, которое в 2021 году совпадает с частичным лунным затмением, о котором мы писали ранее.

Считается, что это время имеет очень сильную энергетику и обладает мощной силой, что позволяет исполнить различные желания. Но важно правильно эти желания загадывать.

Что можно просить в полнолуние

Время полнолуния наиболее подходящи период для привлечения денег, любви, здоровья и удачи в свою жизнь. Поэтому самыми удачными ритуалами и обрядами в это время станут заговоры о замужестве, богатстве и прибыли.

Как правильно проводить обряд или заговор

Стоит отметить, что для того, чтобы желаемое осуществилось необходимо придерживаться нескольких правил:

Заранее следует очистить свое жилище от хлама и негатива.

Ни в коем случае нельзя ничего требовать, только просьбы и благодарность.

Необходимо очистить свое тело и душу, поэтому рекомендуется накануне принять прохладный душ.

Нужно верить в то, что ты делаешь.

Сильный ритуал на деньги

Наполните кошелек деньгами, желательно крупного номинал, и кладем на подоконник, желательно чтобы на него светила полная Луна. И произнесите один из заговоров:

"Как полна Луна, так полон и мой кошелёк".

"Деньги к деньгам, не коплю – умножаю, себя от долгов и растрат защищаю. Как ты, Луна, на небе полным-полна, так и моя казна пусть полна будет".

Важно не тратить деньги в первые сутки после проведения обряда.

Ритуал на любовь

Обряд проводится у окна в ночь полнолуния. На листке бумаги напишите приглашение для мужчины своей мечты, в котором тщательно опишите своего желанного избранника. В конце обязательно пообещайте быть любящей супругой.

После прочтите это вслух, глядя на Луну, и положить лист на подоконник.

Ритуал на исполнение желаний

На листке бумаги запишите ваше самое сокровенное желание. Закройте глаза и представьте, что оно исполнилось. Пропустите через себя эмоции того, что вы почувствовали, когда оно исполнилось. Откройте глаза, и сожгите листок.

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