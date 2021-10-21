Якою була повня 20 жовтня: вражаючі фото і відео з різних куточків світу

Місяць в цей день виглядав не тільки більшим, а й червонувато-оранжевим

У середу, 20 жовтня, жителі планети могли спостерігати незвичайне явище — "Кривавий Місяць" або "Місяць мисливця". В Україні повня сталася о 17:57. За словами астрологів, в цей день не можна було починати нових справ, а від всього старого потрібно було позбутися, щоб привнести в своє життя щось нове.

Нагадаємо, що повня настає тоді, коли Місяць звернений до Землі освітленою півкулею.

"Телеграф" зібрав найефектніші фото повні не тільки з України, а й інших країн за 20 жовтня. Так, повню спостерігали в містах України, таких як Запоріжжя, Львів, Дніпро, Київ, Одеса. Також в Болгарії (м. Бургас), США (Нью-Йорк, Каліфорнія), Франції (м. Пон-Неф).

Додамо, що наступна повня відбудеться 19 листопада.

Раніше "Телеграф" писав, чим була небезпечна повня 20 жовтня.