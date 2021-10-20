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Повня 20 жовтня: що обов’язково потрібно зробити в цей день

Автор
Тетяна Кармазіна
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20 жовтня відбудеться повний Місяць в Овні Новина оновлена 20 жовтня 2021, 10:58
20 жовтня відбудеться повний Місяць в Овні

Цієї середи варто провести прибирання та викинути весь непотріб з оселі

У середу, 20 жовтня, о 17:57 за київським часом відбудеться повня в зoдіaкaльнoму сузірʼї Oвнa. Цей день особливо енергетично сильний. Вважається, що саме в цей час будут сильно помітні творчий прилив і максимальна продуктивність.

За словами астролога Олени Теплякової, найсильніше цю повню відчують на собі знаки — Овни, Раки, Терези і Козероги. На перший план виходять питання початку або припинення партнерства, відкриті конфлікти, юридичні суперечки, злиття або поглинання в бізнесі, нові альянси в політиці. Можливі форс-мажори. Це час, коли потрібен новий погляд на речі, новий підхід в справах, щоб побачити реалістичні перспективи і нові можливості.

Що можна робити в повню

  • збиратися в затишній обстановці вузьким родинним колом або покликати в гості найближчих друзів;
  • влаштовувати романтичні зустрічі, вечеряти з коханою людиною;
  • проводити час на самоті, копаючись в собі і розбираючись у власних бажаннях;
  • складати плани на найближче або далеке майбутнє;
  • відвідати храм, поставивши свічку за здоров’я і благополуччя рідних і близьких людей;
  • аналізувати свої досягнення і результати роботи;
  • проводити прибирання в оселі, а також наводити порядок на робочому місці;
  • переглядати і підбирати на найближчий час гардероб;
  • прощатися з непотрібними речами, дарувати їх іншим або просто викидати;
  • в цей день добрим знаком буде побільше дивитися на вогонь — він здатний наповнити людину силою і енергією;
  • всі події важливо зустрічати з позитивними думками і оптимістичним настроєм.

Чим в повню краще не займатися

  • сваритися, з’ясовувати стосунки, провокувати конфлікти;
  • зловживати алкоголем;
  • бурхливо святкувати і проводити масові вечірки;
  • брати колючо-ріжучі предмети;
  • говорити що-небудь не подумавши, зопалу;
  • з’являтися в місцях масового скупчення людей;
  • починати проекти і важливі справи;
  • проводити переговори і підписувати договори;
  • стригти волосся.

Раніше астролог Марина Скаді розповіла "Телеграфу", ніж може бути небезпечно повний місяць 20 жовтня.

Теги:
#Повний місяць #Астрологія #Заборони
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