Повня 20 жовтня: що обов’язково потрібно зробити в цей день

Цієї середи варто провести прибирання та викинути весь непотріб з оселі

У середу, 20 жовтня, о 17:57 за київським часом відбудеться повня в зoдіaкaльнoму сузірʼї Oвнa. Цей день особливо енергетично сильний. Вважається, що саме в цей час будут сильно помітні творчий прилив і максимальна продуктивність.

За словами астролога Олени Теплякової, найсильніше цю повню відчують на собі знаки — Овни, Раки, Терези і Козероги. На перший план виходять питання початку або припинення партнерства, відкриті конфлікти, юридичні суперечки, злиття або поглинання в бізнесі, нові альянси в політиці. Можливі форс-мажори. Це час, коли потрібен новий погляд на речі, новий підхід в справах, щоб побачити реалістичні перспективи і нові можливості.

Що можна робити в повню

збиратися в затишній обстановці вузьким родинним колом або покликати в гості найближчих друзів;

влаштовувати романтичні зустрічі, вечеряти з коханою людиною;

проводити час на самоті, копаючись в собі і розбираючись у власних бажаннях;

складати плани на найближче або далеке майбутнє;

відвідати храм, поставивши свічку за здоров’я і благополуччя рідних і близьких людей;

аналізувати свої досягнення і результати роботи;

проводити прибирання в оселі, а також наводити порядок на робочому місці;

переглядати і підбирати на найближчий час гардероб;

прощатися з непотрібними речами, дарувати їх іншим або просто викидати;

в цей день добрим знаком буде побільше дивитися на вогонь — він здатний наповнити людину силою і енергією;

всі події важливо зустрічати з позитивними думками і оптимістичним настроєм.

Чим в повню краще не займатися

сваритися, з’ясовувати стосунки, провокувати конфлікти;

зловживати алкоголем;

бурхливо святкувати і проводити масові вечірки;

брати колючо-ріжучі предмети;

говорити що-небудь не подумавши, зопалу;

з’являтися в місцях масового скупчення людей;

починати проекти і важливі справи;

проводити переговори і підписувати договори;

стригти волосся.

Раніше астролог Марина Скаді розповіла "Телеграфу", ніж може бути небезпечно повний місяць 20 жовтня.