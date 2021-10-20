Повня 20 жовтня: що обов’язково потрібно зробити в цей день
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Цієї середи варто провести прибирання та викинути весь непотріб з оселі
У середу, 20 жовтня, о 17:57 за київським часом відбудеться повня в зoдіaкaльнoму сузірʼї Oвнa. Цей день особливо енергетично сильний. Вважається, що саме в цей час будут сильно помітні творчий прилив і максимальна продуктивність.
За словами астролога Олени Теплякової, найсильніше цю повню відчують на собі знаки — Овни, Раки, Терези і Козероги. На перший план виходять питання початку або припинення партнерства, відкриті конфлікти, юридичні суперечки, злиття або поглинання в бізнесі, нові альянси в політиці. Можливі форс-мажори. Це час, коли потрібен новий погляд на речі, новий підхід в справах, щоб побачити реалістичні перспективи і нові можливості.
Що можна робити в повню
- збиратися в затишній обстановці вузьким родинним колом або покликати в гості найближчих друзів;
- влаштовувати романтичні зустрічі, вечеряти з коханою людиною;
- проводити час на самоті, копаючись в собі і розбираючись у власних бажаннях;
- складати плани на найближче або далеке майбутнє;
- відвідати храм, поставивши свічку за здоров’я і благополуччя рідних і близьких людей;
- аналізувати свої досягнення і результати роботи;
- проводити прибирання в оселі, а також наводити порядок на робочому місці;
- переглядати і підбирати на найближчий час гардероб;
- прощатися з непотрібними речами, дарувати їх іншим або просто викидати;
- в цей день добрим знаком буде побільше дивитися на вогонь — він здатний наповнити людину силою і енергією;
- всі події важливо зустрічати з позитивними думками і оптимістичним настроєм.
Чим в повню краще не займатися
- сваритися, з’ясовувати стосунки, провокувати конфлікти;
- зловживати алкоголем;
- бурхливо святкувати і проводити масові вечірки;
- брати колючо-ріжучі предмети;
- говорити що-небудь не подумавши, зопалу;
- з’являтися в місцях масового скупчення людей;
- починати проекти і важливі справи;
- проводити переговори і підписувати договори;
- стригти волосся.
Раніше астролог Марина Скаді розповіла "Телеграфу", ніж може бути небезпечно повний місяць 20 жовтня.
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