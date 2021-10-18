Повня в Овні: дата і чим небезпечна астрономічна подія

Дивовижний повний Місяць, на який не можна нічого загадувати

На думку астрологів, таке космічне явище як повня завжди відігравало важливу роль в житті кожної людини на Землі. В цей час супутник нашої планети має особливу силу. Це період, коли загострюється інтуїція, посилюються космічні енергетичні потоки, з’являється бажання звільнитися від шкідливих звичок.

Повня у жовтні: коли настане

Повня в знаку Овен відбудеться в середу, 20 жовтня, о 17:57 по Києву. З 20 числа і до кінця місяця проявляється напружений аспект планет Марс — Плутон.

У чому особливість повні 20 жовтня

Могутня перетворююча повня, як її описує астролог Анна Лебеденко у себе в Інстаграмі, дивна тим, що в цей період нічого загадувати не можна. Навпаки, в цей час пора відмовитися від того, що стало шкідливим і заважає новому життю. Це можуть бути звички, обставини, до яких звикли, звичне спілкування, тобто все, що пов’язано зі словом "звично".

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Що можна і не можна робити в повню 20 жовтня

Цей той період, коли необхідно проводити в порядок житло і своє робоче місце; позбавлятися від непотрібного мотлоху; акцентувати увагу на головних справах; проводити багато часу з сім’єю; впроваджувати інноваційні проекти.

Цієї середи не варто конфліктувати, грубити, здійснювати дорогі покупки, приймати важливі рішення, планувати весілля. В іншому випадку, все перераховане вкрай негативно позначитися на вашому житті, а плани просто не збудуться.

Раніше астролог Марина Скаді розповіла, чим ще небезпечна повня 20 жовтня.