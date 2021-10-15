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Від Місяця до Оболоні: киянин опублікував оригінальне відео

Автор
Галина Михайлова
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Місяць на фото Олександра Гончарова.
Місяць на фото Олександра Гончарова.

384 400 кілометрів на відео можна подолати за чверть хвилини.

Місячна ніч в Києві 15 жовтня потрапила в об’єктив фотографа і творця відео Олександра Гончарова. Він зобразив в 15-секундному ролику шлях від супутника Землі до Оболонського району Києва.

Відео він розмістив на своїй сторінці в Facebook.

На початкових кадрах в деталях можна розгледіти Місяць, який в п’ятницю перебуває в висхідній фазі. Потім камера віддаляється і видно вікна багатоповерхових будинків.

У коментарях до відео автор повідомив, що відео зняте з рук. Нагадаємо, відстань до супутника Землі — 384 400 км.

Раніше "Телеграф" публікував ще кілька цікавих відео:

Теги:
#Київ #Місяць #Оболонь
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