Від Місяця до Оболоні: киянин опублікував оригінальне відео

384 400 кілометрів на відео можна подолати за чверть хвилини.

Місячна ніч в Києві 15 жовтня потрапила в об’єктив фотографа і творця відео Олександра Гончарова. Він зобразив в 15-секундному ролику шлях від супутника Землі до Оболонського району Києва.

Відео він розмістив на своїй сторінці в Facebook.

На початкових кадрах в деталях можна розгледіти Місяць, який в п’ятницю перебуває в висхідній фазі. Потім камера віддаляється і видно вікна багатоповерхових будинків.

У коментарях до відео автор повідомив, що відео зняте з рук. Нагадаємо, відстань до супутника Землі — 384 400 км.

Раніше "Телеграф" публікував ще кілька цікавих відео: