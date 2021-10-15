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У США показали бойового робопса-снайпера (фото, відео)

Автор
Олена Вєчканова
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Робопес здатний розвивати швидкість до 7,2 км/год
Робопес здатний розвивати швидкість до 7,2 км/год

Бойова машина використовує в стрільбі патрони калібром 6,5 мм

У Вашингтоні 12 жовтня презентували світу нового роботизованого пса, який здатний стати незамінним помічником військовослужбовців.

Про технологічні новинки американської виставки озброєнь AUSA-2021 повідомляє видання The Drive.

Бойовий робот-собака скорочено названий SPUR (від абревіатури "спеціальна безпілотна гвинтівка"). В цілому його корпус дуже схожий із популярними у мережі робопсами Boston Dynamics, але ця "тварина" є справжньою машиною для участі у військових діях.

Машина тримає заряд до 12,5 годин
Машина тримає заряд до 12,5 годин

Її головна відмінність — масивна снайперська зброя, яка знаходиться на "спині". Гвинтівка Q-UGV розрахована на патрони калібру 6,5 мм.

Управляти роботом можна зі спеціальним додатком
Управляти роботом можна зі спеціальним додатком

Стрільба проводиться із допомогою спеціального інструментарію, розробленого на базі Android. Безпосередньої, фізичної присутності "стрілка" робопес не потребує — для трансляції картинки використовуються спеціальні камери. Це дозволяє керувати бойовою машиною з певної дистанції.

При цьому розробники — компанії SWORD International і Ghost Robotics — запевняють, що в майбутньому хочуть зробити собаку-робота автономною. Таким чином пристрій зможе самостійно, без допомоги людини, визначати потенційні для ураження цілі.

Цікаво, що робот є досить швидким. Він здатний рухатися зі швидкістю до 7,2 км/год. Також він дуже витривалий в плані температур: здатний витримати мороз до -40°С і спеку до +55°С.

Додатково в мережі показали, яким способом робопес переміщається по болотистій місцевості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що вулиці Сінгапуру вже почали патрулювати за допомогою роботизованих поліцейських. Як вони виглядають, можете дізнатися в нашому матеріалі.

Теги:
#США #Роботи
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