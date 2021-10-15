У США показали бойового робопса-снайпера (фото, відео)

Бойова машина використовує в стрільбі патрони калібром 6,5 мм

У Вашингтоні 12 жовтня презентували світу нового роботизованого пса, який здатний стати незамінним помічником військовослужбовців.

Про технологічні новинки американської виставки озброєнь AUSA-2021 повідомляє видання The Drive.

Бойовий робот-собака скорочено названий SPUR (від абревіатури "спеціальна безпілотна гвинтівка"). В цілому його корпус дуже схожий із популярними у мережі робопсами Boston Dynamics, але ця "тварина" є справжньою машиною для участі у військових діях.

Машина тримає заряд до 12,5 годин

Її головна відмінність — масивна снайперська зброя, яка знаходиться на "спині". Гвинтівка Q-UGV розрахована на патрони калібру 6,5 мм.

Управляти роботом можна зі спеціальним додатком

Стрільба проводиться із допомогою спеціального інструментарію, розробленого на базі Android. Безпосередньої, фізичної присутності "стрілка" робопес не потребує — для трансляції картинки використовуються спеціальні камери. Це дозволяє керувати бойовою машиною з певної дистанції.

При цьому розробники — компанії SWORD International і Ghost Robotics — запевняють, що в майбутньому хочуть зробити собаку-робота автономною. Таким чином пристрій зможе самостійно, без допомоги людини, визначати потенційні для ураження цілі.

Цікаво, що робот є досить швидким. Він здатний рухатися зі швидкістю до 7,2 км/год. Також він дуже витривалий в плані температур: здатний витримати мороз до -40°С і спеку до +55°С.

Додатково в мережі показали, яким способом робопес переміщається по болотистій місцевості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що вулиці Сінгапуру вже почали патрулювати за допомогою роботизованих поліцейських. Як вони виглядають, можете дізнатися в нашому матеріалі.