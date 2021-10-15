От Луны до Оболони: киевлянин опубликовал оригинальное видео
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384 400 километров на видео можно преодолеть за четверть минуты.
Лунная ночь в Киеве 15 октября попала в объектив фотографа и создателя видео Александра Гончарова. Он запечатлел в 15-секундном ролике путь от спутника Земли до Оболонского района Киева.
Видео он разместил на своей странице в Facebook.
На начальных кадрах в деталях можно разглядеть Луну, которая в пятницу пребывает в растущей фазе. Затем камера отдаляется и видны окна многоэтажных домов.
В комментариях к видео автор сообщил, что видео снято с рук. Напомним, расстояние до спутника Земли — 384 400 км.
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