Полнолуние в Овне: дата и чем опасно астрономическое событие

Удивительная полная Луна, на которую нельзя ничего загадывать

По мнению астрологов, такое космическое явление как полнолуние всегда играло важную роль в жизни каждого человека на Земле. В это время спутник нашей планеты обладает особой силой. Это период, когда обостряется интуиция, усиливаются космические энергетические потоки, появляется желание освободиться от вредных привычек.

Полнолуние в октябре: когда наступит

Полнолуние в знаке Овен произойдет в среду, 20 октября, в 17:57 по Киеву. С 20 числа и до конца месяца проявляется напряженный аспект планет Марс – Плутон.

В чем особенность полнолуния 20 октября

Мощное преобразующее полнолуние, как его описывает астролог Анна Лебеденко у себя в Инстаграме, удивительное тем, что в этот период ничего загадывать нельзя. Наоборот, в это время пора отказаться от того, что стало вредным и мешает новой жизни. Это могут быть привычки, обстоятельства, к которым привыкли, привычное общение, то есть все, что связано со словом "привычно".

Что можно и нельзя делать в полнолуние 20 октября

Этот тот период, когда необходимо проводить в порядок жилище и свое рабочее место; избавляться от ненужного хлама; акцентировать внимание на главных делах; проводить много времени с семьей; внедрять инновационные проекты.

В эту среду не стоит конфликтовать, грубить, совершать дорогостоящие покупки, принимать важные решения, планировать свадьбу. В противном случае, все перечисленное крайне негативно отразиться на вашей жизни, а планы попросту не сбудутся.

Ранее астролог Марина Скади рассказала, чем еще опасно полнолуние 20 октября.