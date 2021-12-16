Полнолуние в декабре 2021 года: когда состоится и почему оно особенное

В этот период полнолуние будет очень красивым

Последнее полнолуние 2021 года произойдет 19 декабря. С этим периодом связывают множество примет и традиций.

О том, когда состоится полнолуние и в чем его особенности, рассказывает starwalk.space.

Когда произойдет полнолуние

Полнолунием называется период, когда Луна находится напротив солнца по эклиптической долготе, то есть угловое расстояние к Солнцу будет составлять 180 градусов. Ближайшее полнолуние начнется 19 декабря 2021 года в 6:35 по киевскому времени.

Увидеть полнолуние можно будет в любую ночь с 18 по 21 декабря – Луна будет большего размера, чем обычно, а ее цвет станет оранжевым.

Название для полнолуния в декабре

Каждое полнолуние имеет название, связанное с месяцем, когда оно происходит. Так, ближайшее полнолуние называют "Холодной Луной" из-за погодных условий в декабре, когда температура воздуха становится заметно ниже.

Декабрьское полнолуние в разное время во многих странах получило свои имена. Так, в Китае его называют "Горькая Луна", в Средневековой Англии оно получило имя "Луна Дуба", в Чероки – "Снежная Луна", в Колониальной Америке – "Рождественская Луна", в Южном полушарии – "Клубничная Луна", "Медовая Луна" или "Луна Розы".

Луна солнцестояния

В 2021 году полнолуние наступит за два дня до солнцестояния, которое произойдет 21 декабря. Из-за совпадения этих астрономических событий декабрьское полнолуние также называют "Луной солнцестояния". Кроме того, в этот период также будут самые длинные ночи и самые короткие дни года, поэтому полнолуние также называют "Луной длинной ночи".

В следующий раз полнолуние состоится 17 января 2022 года.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядело одно из наиболее впечатляющих полнолуний 2021 года.