"Холодная Луна" в январе 2022: что запрещено делать в этот период
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Астролог рассказала о запретах в начале января
Период "Холодной Луны", или Луны без курса начался еще 19 декабря, когда было полнолуние, и продолжится в январе следующего года. Объясним, что "холодной" Луну прозвали из-за погодных условий зимой, когда температура воздуха становится заметно ниже.
Этот космический фактор очень сильно влияет на наши дела. Время Луны без курса осложнит начинания для любой деятельности и принятия важных решений. Об этом сообщает астролог Ирина Булгакова у себя в Инстаграме.
"Холодная Луна" в январе: наиболее активные периоды
"Холодная Луна" в январе: что нельзя делать в этот период
- Устраиваться на новую работу.
- Покупать машину, квартиру.
- Подписывать важные документы.
- Заключать новые договора.
- Регистрировать новые предприятия.
- Делать операции.
Добавим, что согласно зодиакальному гороскопу, всего три знака станут счастливчиками в первом месяце 2022 года. Кому повезет в работе и любви — смотрите в материале "Телеграфа".
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