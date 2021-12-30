Укр

"Холодная Луна" в январе 2022: что запрещено делать в этот период

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Луна без курса - период, когда стоит соблюдать правила
Луна без курса - период, когда стоит соблюдать правила

Астролог рассказала о запретах в начале января

Период "Холодной Луны", или Луны без курса начался еще 19 декабря, когда было полнолуние, и продолжится в январе следующего года. Объясним, что "холодной" Луну прозвали из-за погодных условий зимой, когда температура воздуха становится заметно ниже.

Этот космический фактор очень сильно влияет на наши дела. Время Луны без курса осложнит начинания для любой деятельности и принятия важных решений. Об этом сообщает астролог Ирина Булгакова у себя в Инстаграме.

"Холодная Луна" в январе: наиболее активные периоды

Активность "Холодной Луны" в январе 2022 года
Активность "Холодной Луны" в январе 2022 года

"Холодная Луна" в январе: что нельзя делать в этот период

  • Устраиваться на новую работу.
  • Покупать машину, квартиру.
  • Подписывать важные документы.
  • Заключать новые договора.
  • Регистрировать новые предприятия.
  • Делать операции.

Добавим, что согласно зодиакальному гороскопу, всего три знака станут счастливчиками в первом месяце 2022 года. Кому повезет в работе и любви — смотрите в материале "Телеграфа".

Теги:
#Луна #Астрология #Запреты #Астропрогноз
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