"Холодная Луна" в январе 2022: что запрещено делать в этот период

Астролог рассказала о запретах в начале января

Период "Холодной Луны", или Луны без курса начался еще 19 декабря, когда было полнолуние, и продолжится в январе следующего года. Объясним, что "холодной" Луну прозвали из-за погодных условий зимой, когда температура воздуха становится заметно ниже.

Этот космический фактор очень сильно влияет на наши дела. Время Луны без курса осложнит начинания для любой деятельности и принятия важных решений. Об этом сообщает астролог Ирина Булгакова у себя в Инстаграме.

"Холодная Луна" в январе: наиболее активные периоды

Активность "Холодной Луны" в январе 2022 года

"Холодная Луна" в январе: что нельзя делать в этот период

Устраиваться на новую работу.

Покупать машину, квартиру.

Подписывать важные документы.

Заключать новые договора.

Регистрировать новые предприятия.

Делать операции.

Добавим, что согласно зодиакальному гороскопу, всего три знака станут счастливчиками в первом месяце 2022 года. Кому повезет в работе и любви — смотрите в материале "Телеграфа".