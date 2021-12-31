Гороскоп на 31 декабря: Тельцам нельзя спешить, а Весам - рассчитывать на удачу

Астрологический прогноз на эту пятницу

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 31 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не стоит проводить этот день в неприятной обстановке и в окружении токсичных людей. Эксперты советуют избегать длительного уединения.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Не беритесь за все дела сразу. Спешка сегодня может привести к ошибкам. Ночные светила помогут вам в любых начинаниях.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам важно придерживаться жесткого плана. Астрологи советуют не сорить деньгами.

Рак (22 июня — 22 июля)

Могут возникнуть новые возможности. Старайтесь избегать фальши с дорогими людьми.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам нужно держать планы в секрете. Астрологи советуют почаще дышать свежим воздухом.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Доводите все дела до конца. Это позволит обойти стороной проблемы.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Для достижения успеха придется приложить усилия. На удачу Весам рассчитывать не стоит.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Благоприятный день для наведения порядка. Полезными будут свидания и новые знакомства.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Для противоположного пола Стрельцы сегодня станут более обаятельными. Энергетика усилится, поэтому будет больше удачи в целом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам сегодня нужно работать старательно, чтобы получить богатый "урожай". Сновидения будут иметь пророческий характер.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Старайтесь посвятить себя работе и делам, но без фанатизма. Астрологи советуют не принимать скоропалительных решений.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Пессимистично настроенным людям будет непросто преодолеть возможные испытания. Эксперты рекомендуют делиться своим оптимизмом с окружающими.