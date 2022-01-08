Гороскоп на 8 січня: Овнам варто бути організованими, а Дівам — невразливим до критики

Астрологічний прогноз цієї суботи

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 8 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овнам сьогодні не варто порушувати правила моралі та закон. Зірки та планети допомагатимуть лише дисциплінованим представникам знаку Зодіаку.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цього дня Тельцям необхідно уважно стежити за своїми емоціями та діями. Невдало кинуте слово позбавить людей цього знаку успіху у справах.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День для Близнюків стане незабутнім. Головне, мислити розсудливо і залишатися вірними своїм принципам.

Рак (22 червня — 22 липня)

Нічні світила допоможуть Ракам стати впевненішими, що добре позначиться на всіх сферах життя. Експерти відзначають, що цього дня є шанс дізнатися, наскільки вірні вам ваші друзі.

Лев (23 липня — 23 серпня)

У такі дні експерти не радять опускати руки. Левам сьогодні треба діяти згідно зі своїми планами, не змінюючи звичного підходу до розв'язання проблем.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам сьогодні варто оминати негативних людей. Невразливим до критики цього дня пощастить більше.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сприятливий день для відпочинку, розслаблення. Людям цього зодіакального знака можна взяти перепочинок та подумати про своє здоров’я.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам сьогодні можливо знадобитися допомога близьких, друзів чи колег. Представники знаку отримають необхідний захист зірок та планет.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Нав’язливу думку навколишніх Стрільцям потрібно оминати. Те саме стосується і непроханих порад друзів. Необхідно сьогодні покладатися лише на свій досвід та знання.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Гарний час, щоб відволіктися від проблем та сфокусуватися на духовних практиках. Другу половину дня варто провести на самоті.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Ідеальний день для спілкування, обміну досвідом з іншими людьми, колегами чи партнерами. Сьогодні є більше шансів натрапити на знижки.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам може повезти на любовному терені. Щоб заручитись допомогою нічних світил, можна з ранку загадати бажання. Під кінець дня воно обов’язково здійсниться.