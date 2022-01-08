Гороскоп на 8 января: Овнам стоит быть организованными, а Девам - неуязвимым к критике

Астрологический прогноз на эту субботу

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам сегодня не стоит нарушать правила морали и закон. Звезды и планеты будут помогать только дисциплинированным представителям знака Зодиака.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот день Тельцам необходимо внимательно следить за своими эмоциями и действиями. Неудачно брошенное слово лишит людей этого знака успеха в делах.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День для Близнецов станет запоминающимся. Главное, мыслить здраво и оставаться верными свои принципам.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ночные светила помогут Ракам стать сегодня более уверенными, что хорошо отразится на всех сферах жизни. Эксперты отмечают, что в этот день есть шанс узнать, насколько верны вам ваши друзья.

Лев (23 июля — 23 августа)

В такие дни эксперты не рекомендуют опускать руки. Львам сегодня нужно действовать согласно своим планам, не меняя привычного подхода к решению проблем.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девам сегодня стоит обходить стороной негативных людей. Неуязвимым к критике в этот день повезет больше.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Благоприятный день для отдыха, расслабления. Людям этого зодиакального знака можно взять передышку и подумать о своем здоровье.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам сегодня возможно понадобиться помощь близких, друзей или коллег. Представители знака получат необходимую защиту звезд и планет.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Навязчивое мнение окружающих Стрельцам нужно обходить стороной. То же касается и непрошенных советов друзей. Необходимо сегодня полагаться только на свой опыт и знания.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Хорошее время, чтобы отвлечься от проблем и сфокусироваться на духовных практиках. Вторую половину дня стоит посвятить уединению.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Идеальный день для общения, обмена опытом с другими людьми, коллегами или партнерами. Сегодня есть больше шансов наткнуться на скидки.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам может повезти на любовном поприще. Чтобы заручиться помощью ночных светил, можно с утра загадать желания. Под конец дня оно обязательно исполниться.