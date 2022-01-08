Гороскоп на 8 января: Овнам стоит быть организованными, а Девам - неуязвимым к критике
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Астрологический прогноз на эту субботу
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Овнам сегодня не стоит нарушать правила морали и закон. Звезды и планеты будут помогать только дисциплинированным представителям знака Зодиака.
Телец (21 апреля — 21 мая)
В этот день Тельцам необходимо внимательно следить за своими эмоциями и действиями. Неудачно брошенное слово лишит людей этого знака успеха в делах.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
День для Близнецов станет запоминающимся. Главное, мыслить здраво и оставаться верными свои принципам.
Рак (22 июня — 22 июля)
Ночные светила помогут Ракам стать сегодня более уверенными, что хорошо отразится на всех сферах жизни. Эксперты отмечают, что в этот день есть шанс узнать, насколько верны вам ваши друзья.
Лев (23 июля — 23 августа)
В такие дни эксперты не рекомендуют опускать руки. Львам сегодня нужно действовать согласно своим планам, не меняя привычного подхода к решению проблем.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Девам сегодня стоит обходить стороной негативных людей. Неуязвимым к критике в этот день повезет больше.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Благоприятный день для отдыха, расслабления. Людям этого зодиакального знака можно взять передышку и подумать о своем здоровье.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Скорпионам сегодня возможно понадобиться помощь близких, друзей или коллег. Представители знака получат необходимую защиту звезд и планет.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Навязчивое мнение окружающих Стрельцам нужно обходить стороной. То же касается и непрошенных советов друзей. Необходимо сегодня полагаться только на свой опыт и знания.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Хорошее время, чтобы отвлечься от проблем и сфокусироваться на духовных практиках. Вторую половину дня стоит посвятить уединению.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Идеальный день для общения, обмена опытом с другими людьми, коллегами или партнерами. Сегодня есть больше шансов наткнуться на скидки.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Рыбам может повезти на любовном поприще. Чтобы заручиться помощью ночных светил, можно с утра загадать желания. Под конец дня оно обязательно исполниться.
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