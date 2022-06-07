Гороскоп на 7 червня: Скорпіонів чекають нові приємні знайомства, а Водоліям настав час відпочити

Цей день підходить для здійснення мрій та профілактики здоров’я

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 7 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

День підходить для відмови від прокрастинації. Постарайтеся не втратити шанс на успіх, не почавши вчасно втілювати бажане в реальність. Додамо, що Овни цього літа досягнуть великих висот у кар’єрі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні потрібно уважно стежити за станом здоров’я: не можна перевтомлюватися і піддавати себе випробуванням.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День підходить для розв'язання найскладніших проблем. Успіх піде за вами у всіх сферах життя.

Рак (22 червня — 22 липня)

Не варто йти на поводу у маніпуляторів. Сьогодні є ризик бути ошуканим, тому будьте обережні з привабливими пропозиціями.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Не варто сьогодні витрачати свої сили лише на розв'язання робочих питань. Виконуйте плани та не змінюйте їх в останній момент. До речі, Левів у червні 2022 року буде супроводжувати успіх.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Уникайте у такі дні конфліктних ситуацій. День підходить для навчання, здобуття нових знань.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сприятливий день, щоб поміркувати про своє майбутнє. Вірте в себе і не покладайтеся на думку оточуючих.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

На вас чекають приємні знайомства. Однак необхідно уникати фальшивих почуттів та брехливих людей.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

День підходить для налагодження стосунків з колегами, друзями та близькими людьми. Увечері постарайтеся приділити увагу фізичним вправам. Раніше астрологи розповіли, що Стрільців чекають у червні великі справи та великі угоди.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День сприятливий для ремонту техніки, придбання нових речей, оновлення гардероба.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні треба відпочивати та релаксувати. Варто відсунути роботу на другий план та провести час за улюбленими справами. Сприятлива прогулянка на свіжому повітрі, похід на природу.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам сьогодні варто бути уважними до дрібниць. Агресія — ваш ворог у такі дні: уникайте конфліктів, проявляйте дипломатію, будьте добрішими до оточуючих.