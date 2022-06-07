Гороскоп на 7 июня: Скорпионов ждут новые приятные знакомства, а Водолеям пора отдохнуть

Этот день подходит для осуществлений мечт и профилактики здоровья

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День подходит для отказа от прокрастинации. Постарайтесь не лишиться шанса на успех, не начав вовремя воплощать желаемое в реальность. Добавим, что Овны этим летом добьются больших высот в карьере.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня нужно внимательно следить за состоянием здоровья: нельзя переутомляться и подвергать себя испытаниям.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День подходит для решения самых сложных проблем. Удача последует за вами во всех сферах жизни.

Рак (22 июня — 22 июля)

Не стоит идти на поводу у манипуляторов. Сегодня есть риск быть обманутым, поэтому будьте осторожны с заманчивыми предложениями.

Лев (23 июля — 23 августа)

Не стоит сегодня тратить свои силы только на решение рабочих вопросов. Следуйте планам и не меняйте их в последний момент. Кстати, Львов в июне 2022 года будет сопутствовать удача.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Избегайте в такие дни конфликтных ситуаций. День подходит для обучения, получения новых знаний.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Благоприятный день, чтобы поразмышлять о своем будущем. Верьте в себя и не полагайтесь на мнение окружающих.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Вас ждут приятные знакомства. Однако необходимо избегать фальшивых чувств и лживых людей.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День подходит для налаживаний отношений с коллегами, друзьями и близкими людьми. Вечером постарайтесь уделить внимание физическим упражнениям. Ранее астрологи рассказали, что Стрельцов ждут в июне большие дела и большие сделки.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День благоприятен для ремонта техники, покупки новых вещей, обновления гардероба.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня нужно отдыхать и релаксировать. Стоит отодвинуть работу на второй план и провести время за любимыми делами. Благоприятна прогулка на свежем воздухе, поход на природу.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам сегодня стоит быть внимательными к мелочам. Агрессия — ваш враг в такие дни: избегайте конфликтов, проявляйте дипломатию, будьте добрее к окружающим.