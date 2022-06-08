Гороскоп на 8 червня: Терезам не можна розповідати про свої плани, а Стрільцям — боятися програшу
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Ця середа підходить для монотонної роботи та відпочинку в рідних стінах
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 8 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цю середу.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогодні можна будувати плани на майбутнє. Хороший день для спілкування, допомоги оточуючим людям.
Телець (21 квітня — 21 травня)
День краще провести за монотонною рутинною роботою. Будьте уважні до дрібних деталей.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Вдалий день для творчих професій. Зірки покращать вашу пам’ять та допитливість. Додамо, що Близнюки в червні 2022 року стануть найуспішнішими людьми на планеті Земля.
Рак (22 червня — 22 липня)
Стережіться заздрісників і ворогів. Можлива доленосна зустріч. Намагайтеся не давати порожніх обіцянок.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Ідеальний день для втілення бажань у життя. Також сьогодні можна зайнятися духовними практиками. До речі, Левам у червні вдасться зберегти заощадження, і навіть збільшити їх.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
У такі дні краще не перенапружуватись, більше відпочивати. Інакше є ризик завдати серйозної шкоди здоров’ю.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Сьогодні бажано слухати свій внутрішній голос. Чекайте на знаки від Всесвіту. Про плани нікому не розповідайте.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Вдалий день для Скорпіонів. Фортуна усміхатиметься вам протягом усього дня: везтиме як на роботі, так і на любовному фронті.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Можливі конфлікти з оточуючими та близькими людьми. Стрільцям сьогодні варто показувати свою активну позицію, не боятися програшу. Варто відмітити, що у червні Стрільці отримають від нічних світил дивовижний подарунок у вигляді романтичної зустрічі.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Сприятливий домашній побут та звична рутина. Другу половину дня астрологи рекомендують провести у домашній обстановці з близькими людьми.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Астрологи радять кинути всі сили на якийсь один напрямок діяльності. Не витрачайте свою життєву енергію на другорядні речі.
Риби (20 лютого — 20 березня)
День підходить для покупок, шопінгу. Прислухайтеся сьогодні до інтуїції, особливо в плані кохання.