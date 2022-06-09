Гороскоп на 9 червня: Риб чекають романтичні пригоди, а Ракам краще зосередитися на роботі

День обіцяє бути дуже непростим, непередбачуваним та навіть небезпечним.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні все може складатися зовсім не так, як ви хотіли б. Однак, щоб досягти всіх намічених планів, потрібно йти до своєї мети, незважаючи на обставини.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні краще зосередитися на роботі, а інформацію ретельно перевіряти. Додамо, що Тельцям у першому літньому місяці неймовірно пощастить.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Успіх сьогодні буде на вашому боці, проте шлях до нього буде тернистим. Будьте уважнішими і ретельнішими перевіряйте всю інформацію, яка до вас надходить.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ваша непослідовність у справах може коштувати вам успіху на роботі. Не відволікайтеся та старанно виконуйте свою роботу.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогоднішній день найкраще провести у родинному колі. Саме вони допоможуть вам "відійти" від усіх негараздів. До речі, Левам у червні вдасться зберегти заощадження і навіть збільшити їх.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Висока ймовірність помилок та прорахунків, тому сьогодні потрібно бути гранично обережними та уважними, особливо якщо справа стосується фінансів. Додамо, що Девам у червні дуже пощастить із новою роботою.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День, коли слід покладатися лише на себе. Не слухайте нікого навколо і довіряйте лише собі та своїй інтуїції.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні можна сміливо вирушати на шопінг, вдалі покупки гарантовані. Також позитивні зміни чекають на вас і в особистому житті.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні вам не завадить обережність. Також будьте готові до того, що вам доведеться раптово змінювати плани. У червні Стрільці отримають від нічних світил дивовижний подарунок у вигляді романтичної зустрічі.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні краще відмовитися від нових знайомств та спілкування із сумнівними особистостями, а повністю поринути у роботу.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Не варто сьогодні відкладати справи на потім та шукати причини для того, щоб щось не робити. Якщо ви бачите, що ви не справляєтеся, просто попросіть колег про допомогу.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сприятливий день, який добре підходить для спілкування. Можливі романтичні зустрічі та навіть початок любовного роману.