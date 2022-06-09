Гороскоп на 9 червня: Риб чекають романтичні пригоди, а Ракам краще зосередитися на роботі
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День обіцяє бути дуже непростим, непередбачуваним та навіть небезпечним.
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього четверга.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогодні все може складатися зовсім не так, як ви хотіли б. Однак, щоб досягти всіх намічених планів, потрібно йти до своєї мети, незважаючи на обставини.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Сьогодні краще зосередитися на роботі, а інформацію ретельно перевіряти. Додамо, що Тельцям у першому літньому місяці неймовірно пощастить.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Успіх сьогодні буде на вашому боці, проте шлях до нього буде тернистим. Будьте уважнішими і ретельнішими перевіряйте всю інформацію, яка до вас надходить.
Рак (22 червня — 22 липня)
Ваша непослідовність у справах може коштувати вам успіху на роботі. Не відволікайтеся та старанно виконуйте свою роботу.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Сьогоднішній день найкраще провести у родинному колі. Саме вони допоможуть вам "відійти" від усіх негараздів. До речі, Левам у червні вдасться зберегти заощадження і навіть збільшити їх.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Висока ймовірність помилок та прорахунків, тому сьогодні потрібно бути гранично обережними та уважними, особливо якщо справа стосується фінансів. Додамо, що Девам у червні дуже пощастить із новою роботою.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
День, коли слід покладатися лише на себе. Не слухайте нікого навколо і довіряйте лише собі та своїй інтуїції.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Сьогодні можна сміливо вирушати на шопінг, вдалі покупки гарантовані. Також позитивні зміни чекають на вас і в особистому житті.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Сьогодні вам не завадить обережність. Також будьте готові до того, що вам доведеться раптово змінювати плани. У червні Стрільці отримають від нічних світил дивовижний подарунок у вигляді романтичної зустрічі.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Сьогодні краще відмовитися від нових знайомств та спілкування із сумнівними особистостями, а повністю поринути у роботу.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Не варто сьогодні відкладати справи на потім та шукати причини для того, щоб щось не робити. Якщо ви бачите, що ви не справляєтеся, просто попросіть колег про допомогу.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Сприятливий день, який добре підходить для спілкування. Можливі романтичні зустрічі та навіть початок любовного роману.